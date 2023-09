Oxford: la commissione d'esame smarrisce l'elaborato di uno studente. Il ragazzo non verrà ammesso alla prestigiosa università

Sembra uno scherzo, ma in realtà non è stato così per un aspirante studente dell’Università di Oxford. Jack Graham, un brillante ragazzo inglese di 18 anni, futuro talento della matematica, ha dovuto affrontare un incubo per la sua carriera scolastica. La commissione d’esame della prestigiosa Università di Oxford, dopo il successo del ragazzo al test d’ingresso di matematica, sembrerebbe abbia smarrito la prova dello studente.

Successivamente aver calcolato il punteggio delle prove, a causa della mancanza del compito di matematica, la commissione ha assegnato una valutazione troppo bassa che non rientrerebbe nei requisiti per fare accedere il ragazzo in università. Lo smarrimento del test, ha così determinato un esito ritenuto “negativo” per gli standard dell’istituto (valutazione A-), ossia un voto non soddisfacente per i parametri dell’ateneo.

Jack Graham, amareggiato per lo spiacevole imprevisto, ha espresso il suo dispiacere in una dichiarazione:

“Il mio sogno di frequentare una delle migliori università di matematica del Paese è andato in frantumi. Sono arrabbiato e frustrato per tutta la situazione”.

Naturalmente, la famiglia del ragazzo ha provato a fare ricorso, ma senza ottenere successo. L’allievo candidato non ha ricevuto una giustificazione adeguata, poiché il reclamo è stato rifiutato. Lo studente, ha in seguito dichiarato che non saprà mai cosa potrebbe essere accaduto alla sua prova. Inoltre, in merito al suo esito conclusivo dei test per l’accesso all’università, il ragazzo ha dichiarato:

“Una A non è certamente un brutto voto e ne sono grato, ma tutto ciò che provo ora è devastazione e rammarico. Ora che il ricorso è stato respinto, in un angolo della mia mente resterà sempre la domanda: cosa sarebbe diventata la mia vita se avessero potuto segnare quel foglio e io essere accettato a Oxford?”.

Con questa dichiarazione, Graham ha comunque confermato una grande consapevolezza del suo percorso di studi, colmo comunque di soddisfazioni e successi, sebbene nelle sue parole sia presente anche una parte di delusione motivata.

Cosa potrebbe essere successo al compito smarrito?

Nessun docente è stato in grado di giustificare lo smarrimento del compito del candidato. Probabilmente, durante la fase di correzione degli esami GCSE, quella prova specifica potrebbe essere volata via da una finestra, oppure casualmente un insegnante ha accartocciato il foglio pensando fosse una brutta copia da buttare. Sebbene possa capitare di smarrire un esame scritto, questo fatto ha causato comunque una bocciatura ad uno studente di talento, desideroso di completare i suoi studi in una prestigiosa università. Un caso isolato oppure una svista superficiale da parte di una commissione scolastica? Nessuno potrà mai saperlo.

Tuttavia, Jack Graham, continuerà ad essere un perfetto studente modello, con l’obiettivo di approfondire i suoi studi nella matematica e in altre discipline scientifiche. Il ragazzo aveva in precedenza frequentato un buon collegio, il Bracknell Garth Hill College, ottenendo ottimi risultati scolastici. Oggi, Jack è regolarmente iscritto presso la Warwick University, la terza migliore università del Regno Unito. Studierà per quattro anni in questo ateneo, vista la “grottesca” non ammissione all’Università di Oxford. Inoltre, il ragazzo metterà a frutto il suo talento aiutando altri studenti del suo precedente istituto, sottoforma di tutor.