Calendario Facoltà di Medicina 2025-26: tutte le date

L’ammissione alla facoltà di Medicina 2025-26 abbandona definitivamente il tradizionale test d’ingresso unico per abbracciare il semestre aperto, un percorso strutturato che trasforma l’attesa in impegno accademico quotidiano. Le scadenze ravvicinate e gli appelli nazionali ridefiniscono completamente la strategia di preparazione degli studenti.

Le lezioni del semestre aperto

Dal 1° settembre al 30 novembre 2025 gli studenti frequentano le lezioni di Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia, ciascuna da 6 CFU. Si tratta di insegnamenti pienamente universitari con obbligo di frequenza e programmi stabiliti a livello nazionale, non semplici simulazioni preparatorie.

Il primo banco di prova del 20 novembre

Il 20 novembre 2025 rappresenta il momento cruciale del semestre aperto, con il primo appello nazionale che mette alla prova tutti gli studenti simultaneamente. La giornata prevede tre esami consecutivi – Chimica, Fisica e Biologia – ciascuno composto da 31 domande a risposta multipla da completare in 45 minuti.

Tra una prova e l’altra sono previsti intervalli di 15 minuti, che possono estendersi fino a 30 minuti per garantire i tempi aggiuntivi agli studenti con DSA. Il sistema di valutazione è rigoroso: +1 punto per ogni risposta corretta, -0,10 per gli errori e 0 per le omissioni.

La soglia minima di 18/30 in ciascuna materia è vincolante: chi non la raggiunge viene automaticamente escluso dalla graduatoria finale.

Il secondo appello

L’appello del 10 dicembre 2025 rappresenta l’ultima opportunità per gli studenti che non hanno superato il primo banco di prova o desiderano migliorare i propri risultati. Anche in questa sessione valgono le stesse regole rigide: chi non raggiunge almeno 18/30 in ciascuna delle tre materie viene automaticamente escluso dalla graduatoria nazionale.

La partecipazione richiede impegno totale, poiché gli studenti devono rimanere al proprio banco per tutte e tre le prove consecutive.

La graduatoria e le immatricolazioni

Il 12 gennaio 2026 rappresenta il momento cruciale per tutti gli aspiranti medici: la pubblicazione della graduatoria nazionale determinerà chi potrà accedere al secondo semestre di Medicina, Odontoiatria o Veterinaria. Solo gli studenti che avranno superato tutti gli esami con almeno 18/30 in ciascuna materia potranno competere per i posti disponibili.

Immediatamente dopo la graduatoria si apre la fase delle immatricolazioni: dal 13 al 16 gennaio 2026 gli studenti assegnati dovranno confermare il posto nell’ateneo indicato. La tempestività è fondamentale, poiché chi non perfeziona l’iscrizione nei tempi stabiliti perde automaticamente il diritto al posto.

Successivamente iniziano gli scorrimenti con una prima finestra dal 21 al 23 gennaio per chi non è entrato subito, seguita da una seconda fase di immatricolazione tra il 26 e il 29 gennaio 2026.

I corsi affini come alternativa

Per gli studenti che non superano il primo percorso, il sistema prevede una seconda opportunità attraverso i corsi affini. Tra questi figurano Biotecnologie, Scienze Biologiche, Farmacia, Scienze Zootecniche e alcune Professioni sanitarie, già selezionati durante l’iscrizione al semestre aperto.

La graduatoria dei corsi affini verrà pubblicata il 3 febbraio 2026. Da questa data si aprirà la prima finestra di immatricolazione, dal 3 al 6 febbraio, seguita dai successivi scorrimenti. Il processo si concluderà definitivamente il 9 marzo 2026.

L’inizio del secondo semestre

Al momento non esistono comunicazioni ufficiali sulla data precisa di avvio del secondo semestre di Medicina 2025-26. Tuttavia, considerando le tempistiche della graduatoria nazionale e delle successive immatricolazioni, l’inizio è stimato intorno a marzo 2026. La conferma definitiva arriverà soltanto dopo la pubblicazione della graduatoria del 12 gennaio.