Come funziona LockBox, la nuova app di digital detox in uso alla Luiss

L’Università Luiss introduce LockBox, un’applicazione rivoluzionaria per il digital detox della comunità studentesca. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Giulia Violati, neolaureata dell’ateneo, e Simone D’Amico, ricercatore presso il Digital Wellness Lab di Harvard Medical School.

L’app è operativa in oltre cento punti distribuiti nei campus di Viale Romania, Viale Pola, Via Parenzo e nella Biblioteca di Santa Costanza, rappresentando un approccio innovativo per incentivare la disconnessione digitale e favorire una maggiore connessione con la realtà.

Il funzionamento dell’app

L’utilizzo di LockBox risulta immediato e accessibile a tutti gli studenti dell’ateneo. Dopo aver scaricato l’applicazione sul proprio smartphone, è necessario autenticarsi utilizzando le credenziali Luiss per accedere alle funzionalità.

Il sistema permette di selezionare specificamente quali applicazioni bloccare durante le sessioni di studio o concentrazione. La fase di disconnessione termina semplicemente avvicinando il dispositivo a una delle oltre cento box strategicamente posizionate nei corridoi e all’esterno delle aule nei campus di Viale Romania, Viale Pola, Via Parenzo e nella Biblioteca di Santa Costanza.

Le ricompense previste

L’applicazione trasforma ogni minuto di disconnessione in monete digitali spendibili concretamente. Gli studenti accumulano crediti convertibili in sconti presso bar, ristoranti, palestre e altri esercizi commerciali della rete partner aderente all’iniziativa.

Le leaderboard introducono un elemento di competizione amichevole, aggiornandosi in tempo reale e permettendo sfide tra amici all’interno di gruppi predefiniti o community dedicate.

Gli obiettivi di sostenibilità

LockBox si inserisce strategicamente nel Piano di Sostenibilità Integrata 2025-2028 della Luiss, rappresentando un approccio innovativo al benessere digitale. L’applicazione promuove un utilizzo consapevole della tecnologia, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici e dell’impatto ambientale generato dall’uso eccessivo dei dispositivi.

Emiliana De Blasio, advisor per la Diversità, l’inclusione e la sostenibilità, sottolinea come la disconnessione volontaria contrasti efficacemente il doomscrolling, rafforzando simultaneamente la coesione comunitaria attraverso meccanismi di socialità e competizione sana tra studenti.