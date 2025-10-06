Il 7,9% dei contratti di locazione in Italia nel 2024 riguarda gli studenti universitari: trend e impatto

Nel 2024 il 7,9% dei contratti di locazione stipulati in Italia ha riguardato studenti universitari, secondo le stime dell’Ufficio studi di Tecnocasa. Questo dato rappresenta una diminuzione rispetto all’8,9% registrato nel 2023 e ai livelli simili osservati nel 2021 e 2022, quando la percentuale si attestava su valori più elevati.

Il calo assume particolare significato se confrontato con il periodo pandemico: nel 2020, in piena emergenza sanitaria, la quota di affitti destinati agli studenti era precipitata al 4,5%, evidenziando l’impatto delle restrizioni sulla mobilità studentesca.

I fuorisede rappresentano il 25% degli 1,9 milioni di studenti iscritti negli atenei italiani nell’anno accademico corrente, costituendo un segmento rilevante del mercato immobiliare nazionale.

I dati delle locazioni: analisi comparativa

L’evoluzione dei contratti di locazione universitari negli ultimi anni rivela un trend decrescente significativo. Dal picco dell’8,9% registrato nel 2023, si è verificata una diminuzione di un punto percentuale che porta il dato 2024 al 7,9%.

Questa flessione si inserisce in un contesto più ampio che vede i livelli del 2021 e 2022 sostanzialmente allineati ai valori attuali, mentre il 2020 rappresenta un’anomalia con il minimo storico del 4,5% dovuto alle restrizioni pandemiche.

L’Ufficio studi di Tecnocasa, attraverso il monitoraggio sistematico del mercato immobiliare, fornisce dati affidabili che permettono di tracciare con precisione l’andamento del settore. La metodologia di rilevazione garantisce un quadro completo delle dinamiche locative, considerando l’universo degli 1,9 milioni di studenti universitari iscritti negli atenei italiani.

Le implicazioni per il mercato studentesco

La diminuzione dall’8,9% al 7,9% dei contratti di locazione universitari segnala un possibile raffreddamento della domanda abitativa studentesca. Questo trend potrebbe tradursi in maggiori opportunità per i fuorisede, con una riduzione della competitività nella ricerca di alloggi e potenziali benefici sui prezzi di mercato.

Per gli investitori immobiliari specializzati nel settore studentesco, questi dati rappresentano un segnale di attenzione che richiede strategie più mirate per attrarre inquilini. La contrazione percentuale potrebbe riflettere cambiamenti nelle abitudini abitative degli studenti o nelle modalità di fruizione dei servizi universitari.

L’analisi di Tecnocasa fornisce indicatori preziosi per orientare le decisioni future sia degli operatori del settore che degli studenti nella pianificazione delle proprie scelte abitative.