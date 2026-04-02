Palestre scolastiche, gestione agli enti locali: accesso garantito e convenzioni estive gratuite fino a cinque anni

Il Senato ha approvato all’unanimità la nuova normativa che ridisegna la gestione delle palestre scolastiche. La responsabilità operativa degli impianti passa dai dirigenti scolastici agli enti proprietari degli immobili: Comuni, Province e Città metropolitane assumono il coordinamento diretto delle strutture.

L’obiettivo dichiarato è garantire un utilizzo condiviso e costante degli spazi, trasformandoli da risorsa prevalentemente didattica a infrastrutture aperte alla comunità. Le scuole conservano la priorità assoluta per tutte le attività previste nel piano triennale dell’offerta formativa, ma non esercitano più il controllo discrezionale sull’accesso extrascolastico.

La riforma punta a favorire la pratica sportiva sul territorio e l’inclusione sociale, rendendo disponibili impianti oggi sottoutilizzati o chiusi al di fuori dell’orario scolastico.

La priorità didattica e l’onere della prova a carico delle scuole

La riforma conferma la priorità d’uso delle palestre per le attività previste dal piano triennale dell’offerta formativa. Gli istituti conservano dunque il controllo sugli spazi durante l’orario scolastico e nelle ore necessarie per progetti didattici e sportivi curriculari.

Cambia però radicalmente la procedura per l’accesso extrascolastico. In passato la concessione degli impianti dipendeva dalla discrezionalità del dirigente; ora l’onere della prova è invertito: sono le scuole a dover comunicare eventuali motivi ostativi all’utilizzo da parte di società e associazioni sportive.

Questa inversione trasforma l’accesso da eccezione a regola, favorendo l’utilizzo condiviso delle risorse. In pratica, se l’istituto non ha impegni didattici nelle fasce pomeridiane e serali, le palestre diventano automaticamente disponibili per atleti e praticanti.

Il nuovo meccanismo garantisce agli studenti la piena operatività al mattino e alle società sportive spazi certi nel resto della giornata, rimuovendo incertezze e ostacoli burocratici che hanno a lungo frenato la pratica sportiva di base sul territorio.

L’uso estivo e i partenariati per la riqualificazione

Durante i mesi estivi, gli enti locali potranno siglare convenzioni con associazioni e società dilettantistiche per garantire la continuità operativa delle palestre scolastiche. Questa apertura permetterà di organizzare camp estivi, centri ricreativi e corsi sportivi aperti alla cittadinanza, trasformando le strutture in spazi di promozione sociale accessibili anche fuori dal calendario scolastico.

La norma introduce inoltre un modello di partenariato pubblico-sportivo finalizzato all’ammodernamento degli impianti. Le società sportive potranno proporre interventi di riqualificazione edilizia e, a fronte dell’investimento sostenuto, otterranno l’uso gratuito della struttura per un periodo massimo di cinque anni.

Questo meccanismo incentiva la manutenzione delle palestre senza gravare sui bilanci pubblici e favorisce la collaborazione tra istituzioni e territorio. Il doppio binario – apertura estiva e investimenti privati – mira a valorizzare le infrastrutture esistenti e renderle fruibili per l’intera comunità, ampliando le opportunità di pratica sportiva per studenti e cittadini.

Le ricadute su diritto allo sport e infrastrutture

La riforma si inserisce nel quadro dell’articolo 33 della Costituzione, che riconosce il valore educativo e sociale dello sport. I numeri della situazione attuale sono eloquenti: circa il 60% degli istituti italiani è privo di una palestra, mentre molti impianti esistenti versano in condizioni di obsolescenza.

La Federazione Italiana Pallavolo ha evidenziato come le difficoltà di accesso agli spazi scolastici abbiano storicamente frenato la crescita dello sport di base. La nuova normativa punta a rimuovere questi ostacoli garantendo spazi adeguati: agli studenti durante le ore mattutine, agli atleti nelle fasce pomeridiane e serali.