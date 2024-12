PNRR 2 e concorsi docenti: il contesto geografico di riferimento è la Regione

Cosa dice la Legge in merito ai concorsi docenti

Tutti colori che vogliono diventare insegnanti devono iscriversi a specifici concorsi e sottostare alle regole previste dagli stessi bandi. Una norma da prendere in considerazione e che gli aspiranti docenti devono prendere come riferimento geografico la regione e non la provincia in cui esercitare. Tale elemento è specificato nel decreto ufficiale pubblicato, in cui viene evidenziato che:

“Il decreto bandisce, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola”.

E’ bene specificare che gli istituti di riferimento sono le scuole secondarie di I, II grado e le scuole primarie e dell’infanzia. Inoltre, i bandi evidenziano che la regione segnalata dal candidato sarà in seguito quella in cui lo stesso verrà assunto dal concorso, con i conseguenti vincoli geografici.

Quante regioni un candidato può scegliere e quando segnalare la provincia per la professione?

Tutti gli aspiranti docenti che hanno intenzione di partecipare ai bandi di concorso previsto dal PNRR 2 potranno scegliere solo una regione, altrimenti verranno esclusi dalla selezione.

Se un candidato volesse iscriversi, inoltre, a più di una classe di concorso, dovrà attuare la registrazione sempre in un unica regione. In merito a ciò, chiunque voglia partecipare ai bandi sia per il sostegno, sia per il posto comune, il candidato dovrà registrarsi solo in una regione che abbia bandito entrambe le categorie.

Solamente dopo aver ottenuto l’esito dei concorsi, gli aspiranti docenti vincitori potranno scegliere la provincia disponibile della regione prescelta. Quindi, solo durante le procedure di assunzione, agli aspiranti docenti che hanno vinto il concorso verrà comunicata la provincia in cui andranno ad esercitare. A tal proposito, il Ministero si occuperà di avviare tutte le pratiche digitali per raccogliere le preferenze da parte dei candidati.

In seguito, è bene specificare che dopo aver vinto il concorso in regione e aver scelto la provincia, l’Ufficio Scolastico Regionale competente stabilirà la sede in cui potrà esercitare il candidato.

Dove si svolgeranno gli esami scritti e orali dei concorsi?

Le prove scritte si svolgeranno sempre nella stessa regione in cui il candidato ha fatto domanda. La comunicazione della struttura in cui si faranno gli esami verrà annunciata almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove.

Per quanto riguarda gli esami orali, i colloqui verranno organizzati ugualmente nella regione stabilita, nelle sedi specificate già nei bandi annunciati.

Lo stesso Ministero, con l’obiettivo di “ottimizzare” le procedure di concorso, potrà “aggregare” diverse pratiche di concorso qualora le domande per partecipare ai bandi fossero limitate.