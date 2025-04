Ponte 1 maggio 2025: ecco dove chiudono le scuole

Il 2025 riserva una piacevole sorpresa per studenti e docenti: la Festa dei lavoratori cadrà di giovedì, creando l’opportunità perfetta per un lungo weekend di relax. Questo ponte strategico rappresenta una delle pause più attese dell’anno scolastico 2024-2025, posizionandosi idealmente dopo le vacanze pasquali e il ponte del 25 aprile.

Per molti istituti, la sospensione delle lezioni si estenderà fino a domenica 4 maggio, offrendo quattro giorni consecutivi di libertà dagli impegni scolastici. Un’occasione d’oro per organizzare brevi viaggi, visitare parenti lontani o semplicemente recuperare energie in vista del rush finale verso la conclusione dell’anno scolastico.

Gli studenti più organizzati potranno approfittare di questo intervallo per pianificare con anticipo, magari prenotando soggiorni a prezzi vantaggiosi o programmando attività all’aria aperta, sfruttando il clima primaverile che caratterizza questo periodo dell’anno.

Le regioni che offrono un weekend lungo agli studenti

In occasione della Festa dei lavoratori, diverse amministrazioni regionali hanno deciso di prolungare la sospensione delle attività didattiche oltre il giovedì 1° maggio, includendo anche venerdì 2 e sabato 3. Questo permetterà a migliaia di studenti di godere di un ponte esteso fino a domenica 4 maggio.

Le regioni che hanno confermato ufficialmente questa scelta nel calendario scolastico 2024-2025 sono dieci:

Calabria

Campania

Liguria

Marche

Molise

Valle d’Aosta

Veneto

Piemonte

Province autonome di Bolzano e Trento

In questi territori, la decisione di estendere la pausa è stata presa per favorire non solo il riposo degli studenti ma anche quello del personale docente e amministrativo.

Le prossime occasioni di pausa nel calendario scolastico

Guardando oltre il ponte del 1° maggio, il calendario scolastico 2024-2025 offre altre importanti date da segnare. Gli studenti hanno già beneficiato delle vacanze pasquali e del ponte del 25 aprile, ma restano ancora occasioni per pianificare brevi pause. È consigliabile consultare regolarmente il calendario scolastico regionale per verificare eventuali variazioni locali o festività particolari.

Per chi desidera organizzare al meglio il proprio tempo, è utile controllare anche le date dell’ultimo giorno di scuola 2025 e iniziare a prendere nota delle prime informazioni sul calendario 2025-26 e sul primo giorno di scuola del prossimo anno accademico. Queste pause strategiche rappresentano preziose opportunità per ricaricare le energie e dedicarsi ad attività extrascolastiche.