Povertà educativa in Italia, rapporto Istat 2026: scuole inaccessibili e competenze in calo

La povertà educativa in Italia rappresenta un fenomeno complesso che non si limita alla scarsità di risorse materiali. Secondo il report Istat “Misurare la povertà educativa”, pubblicato nell’aprile 2026 con dati riferiti al periodo 2024-2025, il fenomeno si articola lungo due direttrici fondamentali: la “povertà di risorse” e la “povertà di esiti”.

La prima riguarda la disponibilità di strumenti educativi, servizi scolastici e opportunità culturali a cui bambini e ragazzi possono accedere. La seconda si riferisce ai risultati concreti in termini di competenze acquisite e benessere personale.

Entrambe le dimensioni risultano strettamente influenzate dal contesto familiare, dalla qualità dell’offerta scolastica e dalle caratteristiche del territorio di vita, configurando un intreccio che richiede monitoraggio costante.

Le famiglie e il capitale culturale: libri, scolarità e consumi culturali

Il contesto familiare rappresenta il primo fattore che condiziona le opportunità educative dei minori. Nel 2024, il 20,7% dei bambini e ragazzi tra 0 e 19 anni ha genitori con un basso titolo di studio, una condizione che limita il supporto allo studio e l’accesso a stimoli formativi qualificati.

La dimensione culturale domestica incide in modo determinante: il 37% dei minori vive in abitazioni prive di libri o con una dotazione ridotta, non superiore a 25 volumi. Questa carenza materiale si accompagna a una scarsa partecipazione alla vita culturale: il 27,1% dei figli ha genitori che non hanno assistito ad alcuno spettacolo fuori casa nell’ultimo anno.

Tali indicatori delineano un quadro in cui l’esposizione a stimoli culturali risulta limitata, con conseguenze dirette sulla motivazione scolastica e sui percorsi formativi dei giovani.

I servizi educativi e l’accessibilità scolastica: nidi, tempo pieno, barriere

La copertura dei nidi e dei servizi per la prima infanzia si attesta al 31,6% rispetto alla popolazione tra 0 e 2 anni. Un dato che evidenzia come l’offerta educativa precoce risulti ancora incompleta su tutto il territorio nazionale, limitando l’accesso a percorsi di apprendimento fondamentali per lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini.

Le criticità strutturali delle scuole amplificano ulteriormente le disuguaglianze. Il 41,5% degli istituti non garantisce l’accessibilità agli studenti con disabilità motoria, una barriera che ostacola concretamente il diritto allo studio e l’inclusione scolastica.

Il tempo pieno rappresenta un’altra risorsa distribuita in modo disomogeneo: il 42,7% degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria non ne usufruisce, riducendo le opportunità di consolidare gli apprendimenti e di partecipare ad attività extracurricolari in un ambiente protetto e stimolante.

Gli spazi e le opportunità territoriali: verde e sport

Il contesto territoriale contribuisce in modo significativo a determinare le opportunità educative dei minori. Secondo i dati Istat, il 13,3% dei ragazzi tra 11 e 19 anni dichiara di vivere in aree prive di spazi verdi, parchi o giardini, una condizione che limita le possibilità di socializzazione e di apprendimento informale.

La carenza di infrastrutture ricreative si riflette anche sulla pratica sportiva: il 35,6% dei minori tra 3 e 19 anni non svolge alcuna attività sportiva. Questa mancanza incide sullo sviluppo fisico, sulle competenze relazionali e sulla capacità di organizzare il tempo libero in modo costruttivo, amplificando le disuguaglianze tra territori diversi e condizionando la crescita globale degli studenti.

Gli esiti su apprendimenti e dispersione: carenze e abbandoni

Le carenze di risorse si riflettono direttamente sui risultati formativi. Nel 2025, l’8,7% degli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado presenta livelli di competenze insufficienti, una condizione definita come dispersione implicita: si tratta di ragazzi che completano formalmente il percorso scolastico senza aver maturato le competenze attese.

A questo fenomeno si aggiunge la dispersione esplicita: nel 2024, il 9,8% dei giovani tra 18 e 24 anni ha abbandonato precocemente il sistema di istruzione e formazione, uscendo dai percorsi educativi prima di conseguire un titolo di scuola superiore o una qualifica professionale.

Entrambe le forme di dispersione segnalano un legame stretto tra disponibilità di risorse familiari, scolastiche e territoriali e capacità di portare a termine con successo gli studi.

Il benessere e la partecipazione sociale: soddisfazione, relazioni, fiducia

La povertà educativa incide anche sul piano emotivo e relazionale. I dati mostrano che il 13% dei ragazzi tra 11 e 19 anni si dichiara poco o per niente soddisfatto della propria vita, mentre il 9,5% esprime insoddisfazione per le relazioni amicali. Un ulteriore elemento critico riguarda la fiducia in sé stessi: il 14,1% dei giovani segnala di non aver avuto sufficiente autostima per affrontare momenti difficili.

Questi indicatori evidenziano come la carenza di risorse educative si rifletta non solo sugli apprendimenti, ma anche sulla capacità di costruire relazioni significative e di partecipare attivamente alla vita sociale. Il legame tra competenze cognitive e sviluppo personale risulta stretto: quando mancano opportunità formative e stimoli culturali, ne risente anche la dimensione della cittadinanza attiva e del benessere complessivo.