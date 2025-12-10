Privacy a scuola, il Garante aggiorna il vademecum: smartphone, registro e voti

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la versione aggiornata del vademecum “La scuola a prova di privacy”, documento di riferimento per il corretto trattamento delle informazioni nell’ambiente scolastico. L’aggiornamento si concentra su tre aree operative centrali: l’uso dello smartphone in classe, la gestione del registro elettronico e il trattamento dei dati connessi ai compiti in classe e alle valutazioni.

L’obiettivo dell’intervento è rafforzare la tutela della riservatezza degli studenti e rendere più consapevole l’approccio al trattamento dei dati da parte dell’intera comunità scolastica. Il documento si rivolge a studenti, famiglie, docenti e personale amministrativo, fornendo indicazioni concrete per evitare violazioni della privacy nelle pratiche quotidiane della didattica e della comunicazione scuola–famiglia.

Lo smartphone a scuola: indicazioni e limiti

Il vademecum aggiornato dedica particolare attenzione all’uso dello smartphone in classe, richiamando studenti e personale scolastico a comportamenti che rispettino la riservatezza. L’impiego dei dispositivi mobili solleva questioni delicate legate alla condivisione di contenuti, alla tutela dell’immagine altrui e alla gestione delle comunicazioni digitali nell’ambiente scolastico.

Tra i punti più sensibili emergono i rischi derivanti dalla diffusione non autorizzata di foto, video o messaggi che possano identificare compagni o docenti, compromettendo la protezione dei dati personali. Le scuole sono chiamate a promuovere prassi consapevoli, educando gli studenti a un utilizzo responsabile dei dispositivi e intervenendo quando si verificano condotte scorrette che violano la privacy.

Il registro elettronico: accessi e informazioni

Il vademecum dedica attenzione specifica al registro elettronico, strumento quotidiano nella gestione della vita scolastica. Il documento si concentra sulla corretta gestione degli accessi e sulla visibilità delle informazioni, garantendo che dati come assenze, valutazioni e note disciplinari siano trattati nel rispetto della riservatezza degli studenti.

L’Autorità Garante evidenzia la necessità di bilanciare le esigenze di trasparenza tra scuola e famiglia con la tutela dei dati personali. Le informazioni devono essere accessibili solo ai soggetti autorizzati, evitando condivisioni improprie che potrebbero compromettere la privacy degli studenti. La gestione del registro richiede protocolli chiari per definire chi può consultare determinati contenuti e in quali modalità.

I compiti in classe e la valutazione: tutela dei dati

L’aggiornamento del vademecum dedica attenzione specifica ai compiti in classe e alle valutazioni, ponendo l’accento sulla gestione dei dati personali legati a prove e risultati. L’obiettivo è evitare la diffusione non necessaria di informazioni identificative e garantire che le performance degli studenti rimangano riservate.

Prassi poco attente nella restituzione o nell’esposizione pubblica dei voti possono infatti compromettere la riservatezza e ledere la dignità degli studenti. Il documento richiama scuole e docenti a trattare con cautela tutte le informazioni connesse alle verifiche, rafforzando la tutela della sfera personale di ciascuno studente durante le fasi di correzione e comunicazione dei risultati.

Le attenzioni per scuole e famiglie: cosa considerare

Il vademecum aggiornato dal Garante rappresenta uno strumento operativo per orientare i comportamenti di chi vive la scuola ogni giorno. Studenti, docenti e genitori trovano nel documento indicazioni chiare su come tutelare la riservatezza nei gesti quotidiani, dalla condivisione di contenuti digitali alla consultazione del registro elettronico.

Scuole e famiglie sono invitate a conoscere le linee guida e ad adeguare le prassi in uso, rafforzando la protezione dei dati personali senza complicare le attività didattiche. L’obiettivo è rendere più consapevole ogni azione che coinvolge informazioni degli studenti, garantendo un ambiente rispettoso della privacy e al tempo stesso funzionale.