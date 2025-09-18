Progetto Itaca nelle scuole: approccio tecnico alla prevenzione del disagio giovanile

La pandemia di Covid-19 ha intensificato la crisi della salute mentale giovanile, con l’isolamento sociale e l’aumento dell’attività online che hanno amplificato ansia e depressione tra gli studenti. L’intervento preventivo nelle scuole rappresenta oggi una priorità strategica per contrastare questa emergenza psicologica crescente.

I risultati emergenti

Il programma Prevenzione nelle Scuole ha raggiunto nell’anno scolastico 2024-2025 oltre 15.000 studenti distribuiti in 135 istituti su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa ha coinvolto 114 professionisti della salute mentale e 110 volontari di Progetto Itaca, organizzando complessivamente 518 incontri formativi.

L’approccio adottato prevede metodologie comunicative dirette e interattive, integrate da contributi video, testimonianze personali e sondaggi anonimi per il monitoraggio continuo dell’efficacia del programma.

L’analisi data-driven

Le statistiche ISTAT confermano l’incremento significativo del disagio psicologico giovanile post-pandemico. Il report Censis-Lundbeck Italia rileva che il 14,5% dei giovani tra 14-17 anni e il 18,5% nella fascia 18-34 anni soffre di disagio psicologico grave.

L’OCSE evidenzia come in Europa i sintomi di ansia e depressione siano più che raddoppiati rispetto al periodo pre-Covid, collegando il fenomeno all’isolamento sociale e all’intensificazione dell’attività online.

Il supporto professionale

L’intervento di psicologi e psichiatri qualificati costituisce il fulcro metodologico del programma, garantendo un approccio scientifico alla prevenzione del disagio mentale. La presenza diretta di 114 professionisti della salute mentale nelle aule scolastiche permette un confronto immediato e autentico con gli studenti, utilizzando strumenti interattivi come video educativi e testimonianze personali.

Come sottolinea Cristina Migliorero, “l’ascolto e il confronto con i più giovani rappresenta un elemento essenziale per formare gli adulti di domani”, evidenziando l’importanza di un dialogo empatico che miri a “generare un cambiamento culturale profondo”.

Gli sviluppi programmati

La conferma del programma “Prevenzione nelle Scuole” per l’anno scolastico 2025-2026 rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di lungo termine di Progetto Itaca. L’obiettivo ambizioso della fondazione mira a generare un cambiamento culturale profondo, educando le nuove generazioni alla cura di sé e degli altri attraverso un approccio preventivo sistematico che coinvolga sempre più istituti sul territorio nazionale.