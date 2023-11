Proposta di matrimonio in classe per una prof: il video diventa virale

C’è chi prenota un viaggio per Parigi, organizzando il tutto alla minima perfezione, con tanto di anello in tasca da ore e inginocchiamento strategico di fronte alla Tour Eiffel, e chi si affida agli alunni della propria fidanzata, rendendoli complici del proprio progetto che ha deciso di portare a termine in classe. E’ qui, infatti, che un uomo ha scelto di chiedere in sposa la donna con la quale ha una relazione dai tempi della scuola. Una proposta di matrimonio decisamente insolita, che è stata ripresa da uno studente, postata sui social e diventata virale tra l’emozione di molti e le polemiche di altrettanti. Ma vediamo come sono andate le cose.

Proposta di matrimonio in classe

La scena è da film: qualcuno apre la porta della classe, partono le note della famosa canzone “Quel posto che non c’è” dei Negramaro ed alcuni degli studenti – sei – consegnano, uno alla volta, una rosa rossa alla docente, che si mostra incredula e sorpresa. A questo punto arriva il fidanzato della donna, che tiene in mano un mazzo di rose e, a sua volta, lo consegna alla sua fidanzata. Questa è sempre più emozionata, quando l’uomo si inginocchia e le chiede di sposarlo consegnandole – come da prassi – l’anello.

In tutto questo, un alunno registra il video con il proprio smartphone e successivamente lo posta su TikTok, dandogli il titolo: “Fidanzati da ben 12 anni, finalmente ha avuto il coraggio di farle la proposta di matrimonio a scuola, dove si sono conosciuti, fidanzati e laureati insieme. vi auguro una felicità immensa e che possiate sempre stare bene”. Inutile dire come, in poche ore, il video sia diventato virale. Suscitando apprezzamenti, certo, ma non solo.

Ed è a questo punto che gli utenti si scatenano. Se c’è chi lo ha trovato “un momento di educazione importante” in quanto la scuola non dovrebbe essere solo studio e libri ma educare anche ai sentimenti, c’è chi ne ha criticato la scelta di farlo accadere in classe “Spettacolizzare questo momento così intimo in classe, davanti agli alunni, mi sembra proprio fuori luogo!…”

Qualcuno ha elogiato il fatto che in un’epoca in cui siamo talmente abituati a sentir parlare di bullismo a scuola, vedere “ragazzi ‘complici di sentimenti puri'” sia un balsamo per il cuore. Tra i critici c’è anche chi l’ha messa sul piano della sicurezza. “Ma cosa c’entra la sfera privata/ personale con la vita di classe. Intanto come è potuto entrare un ‘estraneo’ in un luogo protetto come la scuola senza una particolare ragione motivo didattico – sociale?” C’è da dire che, comunque, tantissime sono state le reazioni positive: “L’amore esiste e bisogna manifestarlo nella sua bellezza”, ha scritto una docente.

