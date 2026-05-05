Prove INVALSI maggio 2026, il calendario completo: primaria 5-7 maggio, superiori 11-29 maggio

Il quadro generale delle somministrazioni di maggio
Il mese di maggio 2026 rappresenta la fase più intensa del calendario INVALSI, con le somministrazioni che prendono avvio il 5 maggio per la scuola primaria e l’11 maggio per le classi superiori. Dopo le sessioni dedicate ai maturandi di grado 13 e agli studenti della terza media di grado 8, il sistema nazionale di valutazione sposta ora l’attenzione sui gradi 2, 5 e 10 per completare il monitoraggio annuale del sistema di istruzione italiano. Questa rilevazione mira a fornire un quadro statistico completo sulle competenze degli studenti nei diversi livelli scolastici, elemento fondamentale per orientare le politiche educative nazionali.
La primaria: date, modalità carta-matita e prova di lettura
Nella scuola primaria, le prove INVALSI 2026 seguono una tempistica nazionale unificata e si svolgono con la tradizionale modalità carta-matita, pensata per agevolare l’approccio dei più piccoli alla valutazione.
Il 5 maggio è dedicato al test di inglese riservato esclusivamente alle classi quinte. Il giorno successivo, 6 maggio, è il turno della prova di italiano, che coinvolge sia gli alunni di seconda sia quelli di quinta elementare. Infine, il 7 maggio, seconde e quinte affrontano il test di matematica.
Un aspetto particolare riguarda le classi campione di seconda: oltre alle prove comuni, questi studenti svolgono anche una specifica prova di lettura. L’obiettivo è valutare rapidità e correttezza nella decodifica del testo scritto, garantendo la standardizzazione dei risultati a livello nazionale. Questa rilevazione aggiuntiva rappresenta uno strumento essenziale per monitorare le competenze emergenti nei primi anni del percorso scolastico.
Lo svolgimento al grado 10: finestra 11-29 maggio e vincoli per classi campione
Gli studenti del secondo anno delle scuole superiori partecipano alle prove INVALSI 2026 con modalità computer-based (CBT), in netto contrasto rispetto alla somministrazione carta-matita prevista per la primaria. La finestra operativa è fissata dall’11 al 29 maggio, offrendo alle segreterie scolastiche flessibilità organizzativa nella calendarizzazione per le classi non campione.
Le classi campione devono però rispettare un vincolo temporale preciso: la somministrazione è obbligatoriamente prevista tra il 12 e il 15 maggio, garantendo così la standardizzazione dei dati necessari al monitoraggio nazionale. Questa distinzione assicura rigore statistico senza compromettere l’autonomia delle istituzioni nella gestione ordinaria.
Le aree disciplinari sottoposte a valutazione sono italiano, matematica e competenze digitali. Quest’ultima risulta particolarmente significativa per il suo legame con la cittadinanza attiva nel contesto tecnologico contemporaneo, riflettendo l’importanza di competenze trasversali nell’istruzione moderna.
Il recupero: sessione suppletiva 21 maggio-5 giugno per assenti
Per garantire la massima copertura statistica e permettere il completamento del percorso di valutazione nazionale, l’INVALSI ha previsto una sessione suppletiva dal 21 maggio al 5 giugno. Questa finestra straordinaria di recupero è aperta agli studenti del grado 10 che non hanno potuto partecipare nella finestra standard dell’11-29 maggio, nonché agli alunni dei gradi 8 e 13 assenti nelle sessioni precedenti. La corretta gestione di queste date da parte delle istituzioni scolastiche risulta essenziale per assicurare che nessuno studente venga penalizzato e che l’integrità del monitoraggio nazionale rimanga garantita.
Le indicazioni operative per scuole e studenti
La corretta gestione delle date da parte delle istituzioni scolastiche è fondamentale per consentire a ogni studente di completare la valutazione nazionale senza penalizzazioni. Le segreterie devono coordinare le somministrazioni rispettando il calendario ufficiale per i gradi 2, 5 e 10, garantendo l’integrità del monitoraggio ministeriale.