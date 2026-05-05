Prove INVALSI maggio 2026, il calendario completo: primaria 5-7 maggio, superiori 11-29 maggio

Il quadro generale delle somministrazioni di maggio

Il mese di maggio 2026 rappresenta la fase più intensa del calendario INVALSI, con le somministrazioni che prendono avvio il 5 maggio per la scuola primaria e l’11 maggio per le classi superiori. Dopo le sessioni dedicate ai maturandi di grado 13 e agli studenti della terza media di grado 8, il sistema nazionale di valutazione sposta ora l’attenzione sui gradi 2, 5 e 10 per completare il monitoraggio annuale del sistema di istruzione italiano. Questa rilevazione mira a fornire un quadro statistico completo sulle competenze degli studenti nei diversi livelli scolastici, elemento fondamentale per orientare le politiche educative nazionali.

Nella scuola primaria, le prove INVALSI 2026 seguono una tempistica nazionale unificata e si svolgono con la tradizionale modalità carta-matita, pensata per agevolare l’approccio dei più piccoli alla valutazione.

Il 5 maggio è dedicato al test di inglese riservato esclusivamente alle classi quinte. Il giorno successivo, 6 maggio, è il turno della prova di italiano, che coinvolge sia gli alunni di seconda sia quelli di quinta elementare. Infine, il 7 maggio, seconde e quinte affrontano il test di matematica.

Un aspetto particolare riguarda le classi campione di seconda: oltre alle prove comuni, questi studenti svolgono anche una specifica prova di lettura. L’obiettivo è valutare rapidità e correttezza nella decodifica del testo scritto, garantendo la standardizzazione dei risultati a livello nazionale. Questa rilevazione aggiuntiva rappresenta uno strumento essenziale per monitorare le competenze emergenti nei primi anni del percorso scolastico.

Lo svolgimento al grado 10: finestra 11-29 maggio e vincoli per classi campione

Gli studenti del secondo anno delle scuole superiori partecipano alle prove INVALSI 2026 con modalità computer-based (CBT), in netto contrasto rispetto alla somministrazione carta-matita prevista per la primaria. La finestra operativa è fissata dall’11 al 29 maggio, offrendo alle segreterie scolastiche flessibilità organizzativa nella calendarizzazione per le classi non campione.

Le classi campione devono però rispettare un vincolo temporale preciso: la somministrazione è obbligatoriamente prevista tra il 12 e il 15 maggio, garantendo così la standardizzazione dei dati necessari al monitoraggio nazionale. Questa distinzione assicura rigore statistico senza compromettere l’autonomia delle istituzioni nella gestione ordinaria.

Le aree disciplinari sottoposte a valutazione sono italiano, matematica e competenze digitali. Quest’ultima risulta particolarmente significativa per il suo legame con la cittadinanza attiva nel contesto tecnologico contemporaneo, riflettendo l’importanza di competenze trasversali nell’istruzione moderna.

Il recupero: sessione suppletiva 21 maggio-5 giugno per assenti

Per garantire la massima copertura statistica e permettere il completamento del percorso di valutazione nazionale, l’INVALSI ha previsto una sessione suppletiva dal 21 maggio al 5 giugno. Questa finestra straordinaria di recupero è aperta agli studenti del grado 10 che non hanno potuto partecipare nella finestra standard dell’11-29 maggio, nonché agli alunni dei gradi 8 e 13 assenti nelle sessioni precedenti. La corretta gestione di queste date da parte delle istituzioni scolastiche risulta essenziale per assicurare che nessuno studente venga penalizzato e che l’integrità del monitoraggio nazionale rimanga garantita.

Le indicazioni operative per scuole e studenti

La corretta gestione delle date da parte delle istituzioni scolastiche è fondamentale per consentire a ogni studente di completare la valutazione nazionale senza penalizzazioni. Le segreterie devono coordinare le somministrazioni rispettando il calendario ufficiale per i gradi 2, 5 e 10, garantendo l’integrità del monitoraggio ministeriale.