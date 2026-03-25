Prove INVALSI terza media 2026: valutazione per livelli, date e simulazioni

Le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese rappresentano un requisito obbligatorio per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Sebbene siano indispensabili per accedere alla prova finale, i risultati ottenuti nei test non influiscono sul voto dell’esame né sulla media scolastica complessiva dello studente.

L’istituto nazionale ha progettato questi test con una duplice finalità: da un lato, fornire un quadro oggettivo delle competenze acquisite dagli studenti al termine del triennio; dall’altro, monitorare lo stato di salute del sistema scolastico italiano nel suo complesso.

L’esito viene espresso attraverso livelli descrittivi che evidenziano conoscenze, abilità e capacità applicative, offrendo così un profilo dettagliato delle competenze raggiunte senza ricorrere a voti numerici.

Il calendario 2026: sessioni ordinarie e suppletive

Le prove INVALSI per la terza media si svolgeranno in due sessioni distinte. La sessione ordinaria è programmata dall’8 al 30 aprile 2026 per tutte le scuole secondarie di primo grado. Le classi campione, selezionate dall’Istituto INVALSI per garantire una rilevazione rappresentativa su scala nazionale, seguiranno invece un calendario più ristretto: sostengono i test nei giorni 9, 10, 13 e 14 aprile 2026.

Gli studenti impossibilitati a partecipare alla sessione ordinaria possono recuperare attraverso la sessione suppletiva, aperta dal 21 maggio al 5 giugno 2026, garantendo a tutti l’opportunità di completare questo requisito di ammissione all’esame di Stato.

La valutazione per livelli: cosa misura e come si legge

L’INVALSI non assegna voti numerici alle prove di terza media, ma utilizza un sistema di livelli di competenza per ciascuna materia. Ogni livello è accompagnato da una descrizione dettagliata che riflette come lo studente applica conoscenze, abilità e competenze nei diversi ambiti disciplinari.

Questo approccio descrittivo consente di individuare con precisione i punti di forza e le aree di miglioramento di ogni alunno, offrendo un quadro più articolato rispetto a un semplice voto numerico. La valutazione per livelli fornisce infatti un feedback formativo che aiuta studenti, famiglie e docenti a comprendere il grado di padronanza raggiunto nelle competenze chiave.

I risultati non si limitano a una misurazione quantitativa, ma descrivono la qualità delle prestazioni: quanto lo studente è in grado di mettere in relazione le conoscenze, di utilizzarle in contesti diversi e di risolvere problemi in modo autonomo.

I livelli per disciplina: italiano, matematica e inglese

Ciascuna materia adotta una scala di riferimento specifica per descrivere il grado di padronanza raggiunto dallo studente. Per Italiano e Matematica, l’INVALSI utilizza cinque livelli progressivi: si parte dal livello più basso, che segnala difficoltà significative nell’applicare conoscenze di base, fino al livello più alto, che corrisponde a un’eccellenza nella disciplina e alla capacità di utilizzare in modo autonomo e critico le competenze acquisite.

In Inglese, invece, la valutazione segue i parametri del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) e si articola nei livelli A1, A2 e B1, applicati sia alla comprensione della lettura sia a quella dell’ascolto. Questa scelta permette di collocare le competenze linguistiche dello studente all’interno di uno standard riconosciuto a livello internazionale, facilitando confronti e orientamenti futuri.

Le ricadute sul percorso scolastico: cosa cambia e cosa no

I risultati delle prove INVALSI terza media non influenzano la media scolastica né possono essere utilizzati dai docenti per assegnare voti in pagella. Questa separazione garantisce che i test mantengano un ruolo puramente diagnostico, senza impattare sulla valutazione curricolare dello studente.

Nonostante l’assenza di ricadute dirette sul profitto, le prove restano obbligatorie per l’ammissione all’esame di Stato e offrono un quadro prezioso del progresso individuale. Affrontarle con serietà permette di valorizzare le competenze acquisite nel triennio e di disporre di un feedback chiaro sulle proprie abilità.

Le simulazioni online: come esercitarsi con invalsi open

Non è richiesta una preparazione specifica per le prove INVALSI di terza media, ma familiarizzare con la modalità di erogazione può aiutare ad affrontare i test con maggiore sicurezza. La piattaforma INVALSI Open mette a disposizione simulazioni e materiali di esercitazione per Italiano, Matematica e Inglese, accessibili tramite il sistema TAO.

Per individuare le risorse corrette è sufficiente selezionare dal menù a tendina la voce “GRADO 8 – TERZA SECONDARIA DI I GRADO” e scegliere la disciplina di interesse. Le simulazioni permettono di comprendere tempi, tipologie di quesiti e formato digitale dei test.