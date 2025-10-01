Il regime sanzionatorio per i casi di bullismo: impegno scolastico e pulizia del giardino scolastico

Il Ministero dell’Istruzione ha introdotto una riforma radicale della condotta scolastica che abbandona definitivamente la logica puramente punitiva. Il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato ufficialmente questo cambio di passo, sottolineando come l’obiettivo sia “creare una scuola che educa anche attraverso le regole, e non si limita a espellere”.

La nuova normativa punta sulla responsabilizzazione degli studenti attraverso attività concrete e strutturate: dallo studio approfondito alla scrittura di temi riflessivi, fino a compiti pratici come la pulizia del giardino scolastico per i casi più gravi.

La responsabilizzazione attraverso attività pratiche

Le nuove norme disciplinari introducono un sistema innovativo per le sospensioni brevi, ovvero quelle inferiori ai due giorni. Gli studenti non vengono allontanati dall’istituto, ma partecipano a lezioni di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti scorretti. Questo approccio mantiene l’integrazione nel contesto scolastico, trasformando la punizione in momento educativo.

Tra le misure pratiche previste figura anche la pulizia del giardino della scuola, come sottolineato dal ministro Valditara. Questa attività rappresenta una forma di impegno civile concreto, finalizzata alla responsabilizzazione attraverso compiti utili alla comunità scolastica, applicabile per infrazioni particolarmente gravi.

Il ruolo della partecipazione e del coinvolgimento civile

Per le sospensioni superiori ai due giorni, la procedura si articola in un percorso più strutturato che comprende studio individuale, riflessione scritta e confronto diretto con i docenti. Gli studenti sono tenuti a scrivere temi di approfondimento e sostenere colloqui con gli insegnanti per dimostrare di aver compreso l’errore commesso.

Oltre al lavoro scolastico tradizionale, viene introdotto l’obbligo di svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture esterne convenzionate con l’istituto, come case di riposo o mense per persone in difficoltà, favorendo così una crescita personale attraverso l’impegno sociale concreto.

Gli aspetti organizzativi e applicativi della norma

L’implementazione delle nuove misure disciplinari richiede un significativo sforzo organizzativo da parte degli istituti scolastici. Le scuole dovranno necessariamente sviluppare convenzioni con enti esterni quali case di riposo, mense sociali e associazioni di volontariato per garantire l’attuazione delle attività di cittadinanza solidale previste per le sospensioni prolungate.

La capacità organizzativa dei singoli istituti rappresenta il fattore determinante per il successo della riforma. Molte scuole potrebbero incontrare difficoltà nel coordinare percorsi formativi strutturati che integrino studio individuale, riflessione scritta e attività pratiche all’interno di un framework educativo coerente.