Registro elettronico: No alla comunicazione immediata, Sì alla disconnessione

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha recentemente pubblicato una nota contenente un vademecum dedicato alle scuole e agli operatori scolastici riguardante l’utilizzo del registro elettronico. Questo documento fornisce una serie di indicazioni che regolamentano l’argomento sotto diversi aspetti normativi e pratici.

Nonostante la volontà di fare chiarezza, le nuove linee guida non hanno soddisfatto pienamente le aspettative dei genitori riuniti nella Rete dei Patti Digitali, che hanno risposto con un comunicato evidenziando criticità e proponendo alternative per un utilizzo più consapevole dello strumento.

Implicazioni educative e criticità emergenti

La Rete dei Patti Digitali ha evidenziato diverse problematiche relative all’utilizzo del registro elettronico che meritano particolare attenzione. In primo luogo, la comunicazione immediata dei voti alle famiglie rappresenta un ostacolo significativo al processo di maturazione degli studenti. Questa immediatezza impedisce ai ragazzi di elaborare autonomamente il risultato ottenuto e di instaurare un dialogo costruttivo con l’insegnante prima di condividerlo con i genitori.

Il momento di riflessione personale sulla valutazione viene così compromesso, limitando lo sviluppo di competenze importanti come l’autoconsapevolezza e la capacità di autovalutazione, fondamentali nel percorso di crescita educativa.

Altro elemento critico riguarda la visibilità immediata della media voti all’accesso nel registro. Questa funzionalità sposta l’attenzione dallo sviluppo di un apprendimento consapevole alla mera dimensione numerica, incoraggiando una logica competitiva che semplifica eccessivamente il concetto di valutazione formativa.

Preoccupa inoltre la ricezione continua di notifiche, anche in orari serali o notturni, che alimenta dinamiche di controllo compulsivo e compromette il diritto alla disconnessione delle famiglie. Questa iperconnessione forzata impedisce la creazione di spazi di distacco necessari per un equilibrio psicologico sano, sia per i genitori che per gli studenti.

Proposte della Rete dei Patti Digitali

Per affrontare le problematiche evidenziate, la Rete dei Patti Digitali ha elaborato strumenti concreti a supporto delle scuole. Il decalogo pubblicato sul sito pattidigitali.it/scuole rappresenta una risorsa preziosa che offre linee guida specifiche per implementare un uso consapevole del registro elettronico, proponendo soluzioni che rispettino i tempi di apprendimento degli studenti e il diritto alla disconnessione delle famiglie.

Parallelamente, il documento “Costruire il benessere digitale a scuola”, disponibile sul portale benesseredigitale.eu, approfondisce la tematica proponendo un approccio sistemico al benessere digitale nell’ambiente scolastico. Questo strumento invita le istituzioni a riflettere sull’equilibrio necessario tra innovazione tecnologica e benessere psicofisico, suggerendo pratiche che permettano di integrare la tecnologia nel percorso educativo senza comprometterne l’efficacia pedagogica.