Repetto e Max Pezzali: basta polemiche, il nostro legame è indissolubile

Il cantante: “Nonostante tutto, io e Mauro siamo legati per sempre dalle nostre canzoni.”

Negli ultimi giorni la polemica sul riconoscimento che il Comune di Pavia ha deciso di assegnare a Mauro Repetto, ex componente degli 883, ha fatto il giro del web, tra mezze verità e vere e proprie fake news. Max Pezzali ha quindi deciso di intervenire per chiarire le cose e riportare la serenità. Attraverso un post sui social, accompagnato da una foto in cui i due ex compagni di band sono ritratti al bar davanti a una birra, Pezzali ha sottolineato l’importanza del rapporto che lo lega a Repetto:

“Fosse per me, oltre al premio San Siro di Pavia, a Mauro darei anche un Grammy per l’importanza che ha avuto nella mia vita. Quello che sta venendo fuori in queste ore c’entra con delle questioni legali abbastanza di dominio pubblico che non coinvolgono Mauro, ma sono legate all’utilizzo del nome degli 883, una storia che appartiene a Mauro quanto a me. Nonostante quello che sta cominciando a girare in rete, il legame tra me e Mauro è indistruttibile, sancito da quelle canzoni che ormai sono più vostre che nostre.”

Il messaggio si conclude con una nota nostalgica: “A noi piacciono le birre scure e le moto da James Dean, non quelle str… che si dicono nei film.” Un chiaro tentativo di chiudere la vicenda con affetto e ironia.

La disputa legale e il premio a Repetto

Il caso è nato quando il Comune di Pavia ha deciso di attribuire a Repetto la benemerenza civica, un riconoscimento che Max Pezzali aveva già ricevuto nel 1995. Gli avvocati di Pezzali si sono però opposti alla decisione, inviando una diffida al sindaco Michele Lissia e alla giunta comunale. La motivazione? Secondo i legali del cantante, il nome degli 883 sarebbe inscindibilmente legato a Pezzali.

La questione si intreccia con una causa legale già in corso davanti al Tribunale di Milano, dove una società di Claudio Cecchetto, storico produttore della band, rivendica la titolarità del nome degli 883. Nonostante il dibattito giuridico, Pezzali ha ribadito che non esiste alcuna guerra personale con Repetto: “Le strade possono anche dividersi, ma le canzoni e i ricordi che io e Mauro abbiamo costruito insieme resteranno per sempre. Solo buona musica e sogni condivisi”.

La motivazione del premio e la risposta dei fan

Secondo il consigliere del Pd Pietro Alongi, promotore della proposta, il premio a Mauro Repetto non è legato alla storia degli 883, ma al contributo che il suo spettacolo teatrale, Alla ricerca dell’uomo ragno – La favola degli 883, ha dato alla città di Pavia: “Non si parla mai di Pavia, e lui ha contribuito a farla conoscere in tutta Italia.” La decisione finale sull’attribuzione della benemerenza è attesa per il 25 novembre, quando il consiglio comunale si riunirà per deliberare.

Nel frattempo, sui social la tensione sembra essersi stemperata. Molti fan degli 883 hanno apprezzato il gesto di Pezzali, vedendolo come una conferma del rispetto reciproco tra i due ex compagni di viaggio musicale.