Rientro a scuola dopo Natale 2025/2026: il 7 gennaio in tutta Italia, tranne in Sicilia

L’anno scolastico 2025/2026 prevede una pausa natalizia di circa due settimane per la quasi totalità degli istituti italiani. La chiusura avviene tra il 22 e il 24 dicembre 2025, con differenze minime tra le varie regioni. La maggior parte delle scuole conclude le festività il 6 gennaio 2026, data che segna l’ultimo giorno di pausa prima del ritorno in aula.

Il rientro in classe è fissato per il 7 gennaio 2026 nella stragrande maggioranza delle regioni italiane, consentendo a studenti e personale scolastico di riprendere le attività dopo l’Epifania. Questo schema omogeneo facilita la pianificazione per le famiglie e garantisce una ripresa coordinata su scala nazionale.

L’unica eccezione significativa riguarda la Sicilia, che prolunga le festività fino al 7 gennaio 2026 e riapre le scuole l’8 gennaio. Questa variazione rappresenta l’unico scostamento dalla regola generale del rientro il 7 gennaio.

Le regioni del Nord: variazioni minime tra 22 e 24 dicembre

Nel Nord Italia la maggior parte delle scuole anticipa la chiusura tra il 22 e il 24 dicembre, con un rientro uniforme fissato al 7 gennaio 2026. Piemonte, Liguria e Trento prevedono la sospensione delle attività didattiche a partire dal 22 dicembre, anticipando di uno o due giorni rispetto ad altre realtà regionali. Lombardia e Friuli Venezia Giulia chiudono invece il 23 dicembre, mentre Valle d’Aosta, Veneto, Bolzano ed Emilia-Romagna posticipano la pausa al 24 dicembre.

Nonostante queste piccole differenze sulla data di chiusura, tutte le regioni settentrionali concludono le vacanze il 6 gennaio, con le lezioni che riprendono regolarmente il giorno successivo. L’omogeneità sul termine della pausa facilita la pianificazione logistica per famiglie, insegnanti e studenti pendolari, riducendo al minimo le problematiche legate a differenti calendari regionali.

Il Centro Italia: uniformità sul 6 gennaio, differenze sulla chiusura

Nel Centro Italia emerge un quadro coerente: tutte le regioni concludono la pausa il 6 gennaio e rientrano in classe il 7 gennaio, mentre le differenze si concentrano solo sulla data di chiusura.

La Toscana inizia le festività il 24 dicembre 2025, così come l’Abruzzo opta per una chiusura anticipata al 22 dicembre. Le Marche e il Lazio scelgono una via intermedia, sospendendo le lezioni dal 23 dicembre. L’Umbria si allinea all’Abruzzo, chiudendo anch’essa il 22 dicembre.

Queste variazioni di uno o due giorni sull’inizio della pausa riflettono le specificità dei calendari regionali, ma non alterano l’assetto comune di riapertura. La data del 7 gennaio come primo giorno di lezione resta uniforme in tutto il Centro, garantendo una ripresa sincronizzata dopo l’Epifania.

Il Sud e le Isole: la specificità della Sicilia

Nel Mezzogiorno, la maggior parte delle regioni segue il calendario nazionale. Molise, Puglia e Basilicata chiudono dal 22 dicembre al 6 gennaio, mentre Campania e Calabria anticipano di un giorno, aprendo la pausa il 23 dicembre per concluderla sempre il 6 gennaio. Il rientro in classe è fissato per il 7 gennaio in tutte e cinque le regioni.

Per le Isole, la Sardegna si allinea al calendario più diffuso: vacanze dal 23 dicembre al 6 gennaio, con ripresa delle lezioni il 7 gennaio. La Sicilia rappresenta invece l’unica eccezione a livello nazionale: le scuole chiudono dal 23 dicembre ma prolungano la pausa fino al 7 gennaio, posticipando il rientro in aula all’8 gennaio 2026. Questa differenza di un solo giorno rispetto alle altre regioni modifica la durata complessiva delle festività per gli studenti siciliani e richiede un’attenzione particolare nella pianificazione del ritorno scolastico.