Riforma Valditara, lavori sociali e voto in condotta: come cambia la disciplina a scuola

La legge 150/2024, conosciuta come riforma Valditara, ha riscritto l’impianto disciplinare delle scuole italiane per contrastare bullismo, violenza e mancanza di rispetto verso docenti e compagni. L’obiettivo dichiarato è chiaro: educare, includere e responsabilizzare gli studenti, superando definitivamente la logica della sospensione domiciliare vissuta come “vacanza”.

Ora la sanzione diventa percorso formativo: chi viene allontanato non torna semplicemente a casa, ma si impegna in attività di riflessione o cittadinanza solidale. Il voto in condotta acquisisce peso determinante, influendo direttamente su promozione e crediti. Insufficienze comportano bocciatura o debiti, mentre voti mediocri precludono l’accesso alle fasce alte di punteggio alla Maturità. Il paradigma si inverte: non più punizione passiva, ma responsabilizzazione attiva attraverso il servizio alla comunità.

I lavori socialmente utili: quando scattano e come si svolgono

Quando la sospensione non supera i due giorni, lo studente resta a scuola e partecipa ad attività di studio e riflessione guidata sui motivi della sanzione, concludendo il percorso con un elaborato scritto o un colloquio con i docenti.

Oltre i due giorni di sospensione, scattano obbligatoriamente i lavori socialmente utili, definiti dalla normativa come attività di cittadinanza solidale. L’alunno sanzionato viene inserito in enti convenzionati con l’istituto, sempre con piena copertura assicurativa.

Tra le attività previste:

Supporto in mense per i poveri e associazioni come la Caritas

Affiancamento in RSA e case di riposo

Collaborazione con il terzo settore per assistenza ai disabili

Ripristino del decoro urbano o scolastico dopo atti di vandalismo

Se non fosse possibile il collocamento esterno, le attività solidali si svolgono dentro l’istituto, affiancando il personale ATA o progetti pomeridiani.

L’obiettivo rieducativo è chiaro: l’impegno pratico al servizio della comunità stimola l’empatia e aiuta lo studente a comprendere il significato della solidarietà e delle proprie responsabilità verso gli altri.

Il voto in condotta: effetti su bocciatura, debiti e crediti

Il voto in condotta acquisisce valenza determinante nella carriera scolastica: la valutazione si estende sull’intero anno, includendo infrazioni del primo quadrimestre. Un 5 in condotta comporta bocciatura automatica, indipendentemente dai risultati nelle altre materie.

Il 5 viene assegnato per atti di eccezionale gravità: bullismo sistematico, aggressioni fisiche o verbali verso docenti e compagni, reati commessi in ambito scolastico.

Alle scuole superiori, ottenere un 6 in condotta non garantisce più la promozione semplice: genera un debito formativo in Educazione civica. Lo studente dovrà sostenere a settembre una prova di recupero, presentando un elaborato critico o una tesina sui temi della cittadinanza attiva e della solidarietà, seguito da colloquio con la commissione.

Solo l’esito positivo consentirà il passaggio all’anno successivo.

Nel triennio finale, il comportamento influisce direttamente sui crediti scolastici per la Maturità. Per accedere alla fascia alta di attribuzione dei crediti, necessaria per puntare al 100 o al 100 e lode, serve almeno 9 in condotta. Un 8, pur positivo, limita l’accesso al massimo punteggio della propria media, penalizzando l’esito finale dell’Esame di Stato.

Le ricadute educative: dal volontariato alla responsabilità

Il passaggio dalla sanzione meramente punitiva all’impegno solidale poggia su solide basi pedagogiche. Psicologi ed esperti dell’educazione concordano sul fatto che l’isolamento domestico non produca alcun beneficio formativo reale. Al contrario, impegnarsi fisicamente ed emotivamente al fianco di persone fragili, anziani o soggetti con disabilità stimola l’empatia e fa comprendere concretamente il significato della solidarietà.

Grazie a questa iniziativa, la scuola si trasforma in una vera palestra di vita. Affrontare direttamente la realtà del disagio sociale o mettersi al servizio della propria comunità aiuta i giovani sanzionati a ridimensionare atteggiamenti aggressivi e narcisistici, sviluppando consapevolezza dei propri doveri verso gli altri e favorendo la reintegrazione nel gruppo classe con nuova maturità civica.

Le scuole del primo ciclo: ritorno al voto numerico

La riforma disciplinare investe anche le scuole secondarie di primo grado, dove viene ripristinato il voto numerico in decimi per la valutazione del comportamento, eliminando definitivamente i giudizi descrittivi. L’obiettivo dichiarato dal Ministero è garantire maggiore chiarezza e immediatezza per le famiglie, che potranno comprendere subito la situazione disciplinare dei propri figli.

Anche alle medie, un’insufficienza in condotta — cioè un voto inferiore al 6 — comporta la non ammissione automatica alla classe successiva o all’esame conclusivo di terza media. Nella scuola primaria le valutazioni sintetiche vengono riviste per restituire trasparenza formale, riportando al centro dell’attenzione educativa il rispetto delle regole fin dai primi anni di formazione.

Le sanzioni per aggressioni e vandalismi: multe e responsabilità

La normativa introduce misure di deterrenza stringenti contro le aggressioni al personale scolastico, che comportano conseguenze disciplinari, penali e pecuniarie. Le famiglie degli studenti minorenni, o gli stessi maggiorenni, possono essere chiamate a risarcire l’istituzione con multe fino a 10.000 euro nei casi di particolare gravità.

Parallelamente, il principio “chi rompe paga” si applica ai danni al patrimonio scolastico. I responsabili di atti vandalici devono risarcire economicamente o riparare materialmente arredi, aule e attrezzature, rafforzando il rispetto dei beni comuni come fondamento della cittadinanza attiva.