Seconda Prova Maturità 2025: ecco tutte le tracce indirizzo per indirizzo

La seconda prova scritta della maturità 2025 ha riservato una sorpresa per gli studenti del liceo classico: il ritorno di Cicerone dopo sedici anni di assenza. Il brano scelto proviene dal “De Amicitia”, precisamente dal capitolo 26, un dialogo composto nel 44 a.C. ma ambientato nel 129 a.C.

L’opera racconta con toni commoventi l’amicizia tra Gaio Lelio e Scipione Emiliano, offrendo una riflessione profonda sui legami umani che costituiscono il fondamento della convivenza civile. Un testo che esplora l’essenza dell’amicizia come vincolo naturale dell’animo umano.

Seconda prova maturità 2025: le tracce degli altri indirizzi

La maturità 2025 ha portato significative novità nelle prove scritte di diversi indirizzi scolastici. Al Liceo Scientifico, gli studenti si sono trovati di fronte a otto problemi di matematica arricchiti da citazioni di Cartesio ed esempi che includevano Boccioni e lo stesso Cicerone, creando un ponte tra discipline scientifiche e umanistiche.

Al Liceo Artistico, la prova per le discipline audiovisive e multimediali si è concentrata sul tema della “cura”, utilizzando come testo di riferimento la celebre canzone “La cura” di Franco Battiato. Gli studenti hanno potuto lavorare con immagini che spaziavano dalle opere di Picasso a Diego Rivera, fino alle fotografie di Elliot Erwitt e Sandro Scalia su Palermo.

L’Istituto Tecnico per Informatica e Telecomunicazioni ha proposto un caso pratico di grande attualità: lo sviluppo di una piattaforma web per contrastare le fake news attraverso il labeling di dataset per addestrare modelli di intelligenza artificiale.