Roma, quattordicenne con autismo respinto da quattro superiori: i posti per studenti certificati sono esauriti

Il 12 marzo 2026 è emersa la vicenda di uno studente quattordicenne con diagnosi di disturbo dello spettro autistico di livello 3, al quale sono stati negati quattro iscrizioni consecutive presso altrettanti istituti superiori della capitale. La famiglia aveva individuato percorsi formativi pratici e manuali, ritenuti più rispondenti alle potenzialità del ragazzo e in grado di favorirne l’integrazione educativa.

Il primo rifiuto è arrivato dall’istituto agrario, opzione privilegiata per le attività all’aperto e il contatto con la natura. Successivamente, le domande presentate presso il liceo artistico, l’istituto alberghiero e l’istituto informatico hanno ricevuto analogo diniego.

Tutte le scuole contattate fanno parte del sistema di istruzione superiore romano e rappresentano filiere formative differenti, accomunate però dalla medesima risposta negativa.

La sequenza di rifiuti mette in evidenza una contraddizione tra il diritto allo studio riconosciuto dalla normativa vigente e la concreta possibilità di accesso a percorsi scolastici adeguati. Il caso solleva interrogativi sulla reale capacità del sistema educativo di accogliere studenti con bisogni complessi e di garantire loro un’offerta formativa coerente con il proprio profilo di apprendimento.

Le ragioni ufficiali e le criticità dell’accoglienza

Gli istituti contattati hanno comunicato alla famiglia l’impossibilità di accogliere lo studente a causa della saturazione dei posti riservati agli alunni con certificazione. Si tratta di una motivazione di natura amministrativa, legata ai limiti numerici previsti per garantire il rapporto docente-studente nelle classi con presenza di disabilità certificate.

Oltre al dato quantitativo, tuttavia, la vicenda evidenzia criticità più ampie che riguardano le modalità di accoglienza e la gestione del dialogo con le famiglie. Il contrasto tra le giustificazioni numeriche fornite dalle scuole e le necessità educative dello studente mette in luce come il processo di inclusione non possa ridursi a un calcolo di disponibilità, ma richieda un confronto qualitativo sull’allineamento tra bisogni educativi individuali e offerta formativa.

La famiglia aveva orientato le proprie scelte verso percorsi pratici e manuali, ritenuti più idonei alle potenzialità del figlio, ma l’interlocuzione con gli istituti non ha consentito di individuare soluzioni alternative o strategie organizzative capaci di superare i vincoli dichiarati.

Le barriere all’inclusione e il peso sulla famiglia

Per uno studente con disabilità complessa, la scuola rappresenta non solo un luogo di apprendimento ma soprattutto uno spazio fondamentale di socializzazione quotidiana con i coetanei. Le attività terapeutiche e sportive, pur essendo preziose, si svolgono in contesti protetti e non possono sostituire l’esperienza della vita scolastica, dove avviene il confronto autentico con la società.

La situazione del quattordicenne romano è resa ancora più delicata dalla recente perdita del padre, un evento che rende urgente l’individuazione di una sede scolastica adeguata. In questo momento fragile, il supporto delle istituzioni diventa essenziale per evitare che il carico assistenziale ed educativo ricada esclusivamente sulla famiglia, già provata dal lutto.

Garantire allo studente un percorso di crescita rispettoso dei suoi bisogni specifici non è solo un obbligo normativo ma una priorità educativa. Senza un intervento istituzionale tempestivo, il rischio concreto è l’isolamento sociale e l’interruzione di quel processo di integrazione che costituisce il cuore del diritto allo studio per tutti.