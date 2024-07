SAE Institute: iscrizioni aperte per il nuovo corso di Game Production

Il corso partirà a Milano il prossimo ottobre e offrirà competenze multidisciplinari per lo sviluppo di videogiochi.

Nei giorni scorsi SAE Institute ha annunciato l’avvio di un nuovo corso triennale dedicato a chi desidera diventare un professionista dell’industria gaming. Previsto per ottobre 2024, questo innovativo percorso formativo permetterà di ottenere un Diploma Accademico di Primo Livello in Produzione Videoludica e Media Interattivi (richiesta di accreditamento presentata a febbraio 2024).

Secondo l’istituto: “Il programma Game Production fornisce competenze multidisciplinari grazie a un percorso di apprendimento e approccio didattico che unisce teoria ed esperienza pratica. Gli studenti svilupperanno sia conoscenze teoriche sia abilità pratiche, necessarie per trasformare la loro creatività in contenuti multimediali interattivi nell’ambito del gaming e della gamification.”

Dettagli del corso Game Production

Il corso si terrà a Milano presso il campus di SAE Institute situato in zona Lambrate; la durata è di tre anni suddivisi in sei cicli semestrali con frequenza intensiva, dal lunedì al sabato. Il corso è aperto anche a chi si avvicina per la prima volta allo studio dei videogiochi e prevede un approccio diretto e immersivo: gli studenti, supportati da docenti e tutor, potranno sviluppare progetti concreti e competenze pratiche direttamente applicabili nel mondo del lavoro.

Attualmente, il corso è in fase di accreditamento presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Piano di studi del corso Game Production

Primo anno

– Fenomenologia dei media interattivi

– Psicosociologia dei consumi culturali

– Tecnologie e applicazioni digitali

– Sistemi interattivi

– Concept planning

– Inglese

– Scrittura creativa

– Archetipi dell’immaginario

– Drammaturgia multimediale

– Tecniche di modellazione digitale – computer 3D

Secondo anno

– Fondamenti di informatica per game engine 1

– Interaction design 1

– Computer games

– Sound design per i videogiochi

– Insegnamento a scelta

– Fondamenti di marketing culturale

– Diritto, legislazione ed economia dello spettacolo

– Fenomenologia dei media videoludici

– Fondamenti di informatica per game engine 2

– Tecniche e metodologie dei videogiochi

Terzo anno

– Informazione per l’arte: mezzi e metodi

– Realtà virtuali e paradigmi della complessità

– Sociologia dei nuovi media

– Progettazione multimediale

– Interaction design 2

– Progettazione della professionalità

– Insegnamento a scelta

– Teoria e metodo dei mass media

– Culture digitali

– Tirocini, stage, progetti extracurricolari

– Prova finale

Per iscriversi al corso è necessario avere almeno 18 anni, un diploma di scuola secondaria o equivalente e conoscere la lingua italiana di livello minimo B2; l’ammissione è poi vincolata a un colloquio attitudinale e a eventuali verifiche delle esperienze pregresse.

Opportunità di carriera

Il corso prepara gli studenti per una vasta gamma di ruoli professionali nell’industria dei videogiochi, fornendo loro le competenze necessarie per eccellere in un settore in continua evoluzione. Ecco alcune possibili opportunità di carriera che potranno vagliare gli studenti al termine del percorso di studi:

– Game Designer

– UI Designer

– Game Developer

– Gamification Specialist

– Technical Artist

– Concept Artist

– Interaction & Gameplay Designer

– Level Designer