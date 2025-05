Le nuove lauree della Bicocca: innovazione e sostenibilità per il futuro

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca si conferma, con i suoi oltre vent’anni di storia, un ateneo all’avanguardia nel panorama universitario italiano. Forte di una tradizione consolidata nell’eccellenza didattica e nella ricerca scientifica, la Bicocca ha costantemente rinnovato la propria offerta formativa, anticipando le esigenze del mercato del lavoro.

Il recente ampliamento del catalogo accademico, che raggiunge ora 84 corsi tra lauree triennali, magistrali e a ciclo unico, testimonia la volontà dell’ateneo di fornire agli studenti strumenti concreti per affrontare le sfide professionali del domani, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.

I quattro nuovi corsi di laurea per le sfide del domani

A partire dall’anno accademico 2025-2026, l’Università Bicocca arricchisce la sua offerta formativa con quattro innovativi percorsi di studio. Il corso triennale in lingua inglese Economics and Science for Environmental Sustainability formerà professionisti con competenze economico-scientifiche per affrontare le sfide della transizione ecologica e dell’economia circolare.

Il percorso magistrale Economics and Technologies for Sustainability preparerà sustainability specialist capaci di operare come consulenti ambientali e progettisti di sistemi energetici sostenibili.

In collaborazione con l’Università di Pavia, Bicocca propone il corso triennale Physical Sciences for Innovative Technologies, che garantisce una solida preparazione nelle discipline scientifiche applicate alle tecnologie emergenti e ai processi innovativi.

Completa l’offerta Scienze Giuridiche e Innovazione, un corso prevalentemente a distanza che integra conoscenze giuridiche tradizionali con competenze in gestione patrimoniale e fondamenti di machine learning. Tre dei quattro corsi saranno a numero programmato, mentre tre si terranno in lingua inglese.

La formazione interdisciplinare: un ponte tra tradizione e futuro

I nuovi percorsi formativi della Bicocca rappresentano un perfetto equilibrio tra discipline consolidate e competenze emergenti. Gli studenti affrontano materie classiche come economia, diritto e scienze matematiche, arricchite da conoscenze innovative in sostenibilità ambientale, tecnologie green e algoritmi di machine learning. Questa fusione crea professionisti capaci di rispondere alle sfide contemporanee con una visione olistica.

L’ateneo ha inoltre adottato modalità didattiche diverse per ciascun corso. Mentre alcuni programmi privilegiano lezioni frontali, altri integrano efficacemente apprendimento a distanza e modalità blended, offrendo uno spazio formativo flessibile che prepara gli studenti ad adattarsi a scenari professionali in continua evoluzione.