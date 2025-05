Giornata delle donne nella matematica: in Italia mai così bene

Il 12 maggio di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale delle Donne nella Matematica, istituita nel 2018 su proposta del Women’s Committee of the Iranian Mathematical Society. La data ricorda la nascita di Maryam Mirzakhani, prima e unica donna insignita della Medaglia Fields nel 2014, scomparsa prematuramente nel 2017.

L’Associazione internazionale per le donne in matematica (AWM) sottolinea l’obiettivo: “ispirare le donne” e promuovere “un ambiente inclusivo per tutti”.

I grandi eventi nelle università italiane per celebrare le matematiche

Il panorama italiano si anima con numerose iniziative per celebrare la giornata internazionale. A Milano, l’associazione Maddmaths! ha organizzato un evento di rilievo in collaborazione con quattro importanti atenei: Bicocca, Bocconi, Politecnico di Milano e Statale, creando un polo di confronto e celebrazione.

Particolarmente articolato il programma del Dipartimento di Matematica dell’Università di Salerno, strutturato in tre momenti distinti: “Scienza senza pregiudizi” dedicato agli studenti del liceo Rescigno, “Racconti” per condividere le esperienze delle studentesse universitarie e “La narrazione sulle donne di scienza” come momento di riflessione culturale.

All’Aquila, un tavolo di confronto aperto vede protagoniste quattro matematiche che condividono le loro esperienze personali e professionali, mentre all’Università di Pisa propone un ricco calendario che include l’inaugurazione della nuova sezione bibliotecaria “Le Matematiche RacContate” e la proiezione di un’intervista alla matematica Maryna Viazovska, vincitrice della Medaglia Fields.

La Sapienza di Roma e l’Università di Cagliari completano il quadro con seminari, uno spettacolo teatrale e la suggestiva mostra ‘Women of Mathematics from around the World’. Almeno altre dieci università italiane hanno programmato eventi, letture, mostre fotografiche e laboratori didattici, tutti orientati a valorizzare il talento femminile in questo ambito scientifico.

Il momento magico delle matematiche italiane

L’Italia sta vivendo una fase straordinaria nel campo della matematica al femminile. Non si tratta di un’impressione, ma di una realtà confermata dai riconoscimenti internazionali che continuano ad accumularsi. “In questo momento in Italia c’è un grande entusiasmo, abbiamo grandissime matematiche”, afferma Elisabetta Strickland, matematica all’Università di Roma Tor Vergata e tra le coordinatrici della Giornata delle donne in Matematica in Italia.

Questo entusiasmo trova conferma nei due premi su dieci assegnati nell’ultimo congresso europeo della Matematica a Maria Colombo e Cristiana De Filippis. Brillante anche il percorso della squadra italiana alle Olimpiadi della Matematica, a testimonianza di un talento che continua a fiorire nel nostro paese.

La professoressa Strickland sottolinea un cambiamento significativo: “Non siamo mai andate così forte, abbiamo matematiche eccellenti e una sempre maggiore presenza di studentesse”. Un dato che evidenzia come il settore stia vivendo una trasformazione profonda: “C’è un interesse alla matematica nuovo e sostanzioso”, conclude la docente, evidenziando come una disciplina storicamente dominata da figure maschili stia finalmente aprendo le porte al talento femminile.