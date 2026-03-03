Salute a scuola, piano triennale e giornata nazionale per Umberto Veronesi: il disegno di legge in Commissione

Il disegno di legge, presentato dai parlamentari della Lega oltre un anno fa, si trova attualmente all’esame della Commissione Cultura del Senato. L’obiettivo è inserire stabilmente la prevenzione e la promozione della salute all’interno del sistema scolastico nazionale.

La proposta si fonda su una visione innovativa della salute, intesa non come semplice assenza di malattia ma come benessere psicofisico continuo lungo l’intero arco della vita. Questo approccio riprende il principio internazionale “Salute in tutte le politiche” e recepisce le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, che invita a integrare la tutela della salute in ogni settore della società.

La scuola viene riconosciuta come presidio fondamentale non solo per la formazione culturale, ma anche civica e sociale delle nuove generazioni. Il provvedimento sottolinea l’importanza dello sviluppo di competenze cognitive, socio-emotive e fisiche fin dall’infanzia, evidenziando come queste capacità incidano sull’intero percorso di vita degli studenti.

Il piano triennale: governance, obiettivi e attuazione

L’adozione del Piano triennale avverrà tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito e di concerto con il Ministro della Salute, con la supervisione scientifica dell’Istituto superiore di sanità. Il provvedimento interesserà tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione.

L’attuazione coinvolgerà famiglie, esperti accreditati, strutture del Servizio sanitario nazionale, enti locali e organizzazioni del Terzo settore. Gli istituti potranno integrare le attività nei percorsi curricolari, nei progetti trasversali e nelle iniziative extrascolastiche, creando reti per condividere risorse, laboratori ed esperienze.

Tra gli obiettivi prioritari figurano l’educazione alimentare e la promozione di corretti stili nutrizionali, insieme alla prevenzione dei disturbi alimentari. Il Piano prevede inoltre la promozione dell’attività fisica quotidiana e l’informazione sui rischi legati a fumo tradizionale, sigarette elettroniche, alcol e sostanze stupefacenti.

Completano il quadro la sensibilizzazione sull’importanza delle vaccinazioni e l’educazione ambientale, con particolare attenzione alla consapevolezza dei danni dell’inquinamento sulla salute.

Gli interventi per fasce d’età

Il disegno di legge delinea una progressione pedagogica degli interventi, modulati in base all’età degli studenti e alla loro maturità cognitiva. Nella scuola dell’infanzia e primaria, l’accento cade su educazione alimentare di base, conoscenza dei valori nutrizionali e riduzione dello spreco.

Si affiancano corretta idratazione, igiene del sonno e promozione dell’attività fisica quotidiana, con un approccio ludico-formativo adatto ai più piccoli.

Nella secondaria di primo e secondo grado, i contenuti si fanno più articolati. Si approfondiscono le vaccinazioni, i meccanismi delle dipendenze da sostanze, i danni legati a fumo tradizionale, sigarette elettroniche e alcol.

Viene introdotta anche la riflessione sull’impatto dell’inquinamento, sia individuale sia collettivo, per sviluppare consapevolezza ambientale e responsabilità civica. Questa differenziazione garantisce coerenza tra obiettivi formativi e sviluppo delle competenze.

La giornata nazionale del 28 novembre: finalità e cornice

Il provvedimento istituisce il 28 novembre come Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita, in memoria dell’oncologo Umberto Veronesi, figura di riferimento della cultura scientifica e della medicina preventiva in Italia.

La ricorrenza mira a consolidare nella società civile la consapevolezza sull’importanza della prevenzione attraverso eventi pubblici, incontri, manifestazioni e azioni didattiche promossi da Stato, Regioni ed enti locali. Il testo del disegno di legge specifica che la Giornata non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica né produce effetti civili aggiuntivi, assicurando sostenibilità economica e realizzabilità concreta delle iniziative previste.

Le risorse stanziate e l’orizzonte temporale

Il finanziamento previsto per l’attuazione del Piano triennale ammonta a un milione di euro per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, garantendo continuità agli interventi nelle scuole. Le iniziative collegate alla Giornata nazionale del 28 novembre verranno invece realizzate attraverso le risorse ordinarie già a disposizione delle amministrazioni coinvolte, senza generare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Le ricadute attese per scuole e studenti

Il provvedimento riconosce la scuola come presidio di benessere e cittadinanza attiva, ampliando la sua missione formativa oltre i saperi disciplinari. L’attuazione del Piano triennale consente uno sviluppo integrato di competenze cognitive, socio-emotive e fisiche, con continuità garantita nel tempo.

Le attività entreranno nei curricoli e nei progetti d’istituto, mentre le reti tra scuole faciliteranno scambio di risorse, laboratori ed esperienze condivise.