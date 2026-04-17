Sciopero scuola 20 aprile 2026: lezioni sospese, Saese e Unicobas aderenti

Lunedì 20 aprile 2026 è fissato uno sciopero nazionale del comparto scuola che interesserà l’intera giornata lavorativa. L’iniziativa è stata confermata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso un avviso ufficiale pubblicato nei giorni scorsi. L’astensione dal lavoro si estende su tutto il territorio nazionale e coinvolge il personale scolastico senza distinzioni di grado o ordine.

Le ripercussioni riguarderanno sia le attività didattiche in aula sia i servizi collegati alla normale operatività degli istituti. Studenti e famiglie devono quindi prepararsi a possibili modifiche dell’orario scolastico o alla sospensione temporanea delle lezioni.

L’impatto dipenderà dal livello di adesione registrato nelle singole scuole, ma la portata nazionale dell’iniziativa lascia prevedere disagi diffusi. Si raccomanda di verificare tempestivamente le comunicazioni ufficiali dell’istituto di riferimento.

Le sigle e il personale coinvolto

Lo sciopero del 20 aprile 2026 è stato proclamato da Saese e Unicobas Scuola e Università, due sigle sindacali che rappresentano una fetta significativa del mondo scolastico e accademico italiano.

L’astensione coinvolge diverse categorie professionali. Partecipano i docenti, sia con contratto a tempo indeterminato sia precari, figura fondamentale per lo svolgimento delle lezioni. Aderiscono anche gli appartenenti al personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), inclusi coloro che operano con contratti atipici: bidelli, assistenti amministrativi e tecnici di laboratorio potrebbero quindi non prestare servizio.

Unicobas estende la mobilitazione al personale della ricerca e università, ampliando il raggio d’azione oltre le scuole secondarie e primarie.

L’adesione simultanea di queste categorie può compromettere l’operatività complessiva degli istituti: senza docenti le lezioni si interrompono, senza personale ATA vengono meno sorveglianza, apertura degli edifici e supporto logistico. Per questo motivo la giornata del 20 aprile potrebbe registrare disagi diffusi su tutto il territorio nazionale.

Le ricadute operative su orari e lezioni

Durante l’astensione del 20 aprile, la regolarità delle attività didattiche dipenderà dal numero di docenti e personale ATA che aderirà alla mobilitazione. Non essendo possibile prevedere con esattezza il livello di partecipazione, ogni istituto potrebbe trovarsi a gestire situazioni differenti.

Gli scenari più probabili includono la sospensione totale o parziale delle lezioni, con classi rimaste senza insegnante o con orari ridotti. In molti casi potrebbero verificarsi ingressi posticipati per consentire al personale presente di organizzare la vigilanza, oppure uscite anticipate qualora non si riesca a garantire la copertura fino al termine delle attività.

Per orientarsi al meglio, è indispensabile consultare il registro elettronico e il sito web della propria scuola, dove vengono pubblicate le comunicazioni ufficiali con eventuali modifiche agli orari. Le famiglie devono prestare particolare attenzione agli avvisi, perché le decisioni operative vengono prese solo dopo aver rilevato le adesioni del personale nelle ore precedenti lo sciopero.

Le motivazioni sindacali e il calendario delle prossime mobilitazioni

I sindacati Saese e Unicobas Scuola e Università hanno indetto lo sciopero per contestare diverse misure recenti. Tra i punti critici figurano le nuove Indicazioni nazionali, ritenute inadeguate, e la formazione scuola-lavoro, giudicata poco efficace nel garantire competenze reali.

Anche le prove Invalsi sono al centro delle proteste, considerate strumenti insufficienti per valutare la qualità dell’apprendimento. Unicobas ha inoltre espresso forte opposizione alla riforma della filiera tecnologico-professionale 4+2, contestando l’impianto complessivo dell’intervento.

La mobilitazione del 20 aprile non sarà isolata: altre sigle sindacali hanno già programmato uno sciopero contro le Invalsi per il 6 e 7 maggio 2026. Questa sequenza di astensioni testimonia una fase di forte tensione nel mondo della scuola e rischia di incidere sulla programmazione didattica e sulle verifiche nazionali. Studenti e famiglie dovranno monitorare le comunicazioni ufficiali per orientarsi nel calendario delle prossime settimane.