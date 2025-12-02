Scuola Attiva Infanzia, aperte le candidature per tutor sportivi: scadenza 3 dicembre e chance per laureandi

Per l’anno scolastico 2025/2026, Sport e Salute S.p.A. e il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuovono il progetto nazionale “Scuola Attiva Infanzia”, realizzato in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani tramite il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il progetto si inserisce nel più ampio programma “Scuola Attiva” e punta a favorire lo sviluppo di abilità motorie fondamentali nella fascia d’età prescolare.

Le attività si svolgeranno da gennaio a giugno 2026 e sono destinate agli alunni delle sezioni terze (5 anni) delle scuole dell’infanzia statali e paritarie, oltre alle sezioni eterogenee 3–5 anni. Le domande per la selezione dei tutor formatori devono essere inviate entro le ore 12 del 3 dicembre 2025.

I requisiti minimi per i tutor formatori

Per candidarsi come tutor formatori occorre possedere uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale in Scienze motorie (LM-67, LM-68, LM-47), laurea quadriennale in Scienze motorie vecchio ordinamento, laurea triennale L-22 accompagnata da perfezionamento o master universitario di primo livello per l’insegnamento dell’educazione motoria nell’infanzia, diploma ISEF con analogo perfezionamento, laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis) con perfezionamento o master, oppure titoli di accesso all’insegnamento ante 2000 con corso di perfezionamento specifico.

Oltre al titolo accademico, i candidati devono dimostrare comprovata esperienza nell’ambito dell’educazione motoria di base non specialistica rivolta alla fascia d’età 3–6 anni, da descrivere dettagliatamente nel modulo di adesione online. Il possesso di tale esperienza pratica nella scuola dell’infanzia costituisce elemento centrale nella valutazione.

È inoltre obbligatorio il tesseramento valido alla data di invio della candidatura e per tutta la durata del contratto di lavoro sportivo, conformemente agli articoli 15, 17, 18, 25 e 28 del decreto legislativo 36/2021.

Le aperture agli studenti non ancora laureati

Possono presentare candidatura anche gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in Scienze motorie che discuteranno la tesi entro il 31 marzo 2026. La norma considera la laurea magistrale in Scienze motorie come requisito minimo di accesso alla selezione: per tali candidati la contrattualizzazione e quindi l’avvio effettivo dell’attività nelle scuole rimangono subordinati all’effettivo conseguimento del titolo.

Non viene attribuito alcun punteggio in fase di valutazione al titolo di studio non ancora conseguito. I laureandi devono comunque dimostrare esperienza pregressa specifica nella scuola dell’infanzia, descritta nel modulo di adesione online. Questa condizione garantisce che, pur in assenza del titolo finale, il candidato possieda competenze pratiche sul campo.

Il programma Scuola Attiva: obiettivi e livelli

Il programma “Scuola Attiva” si articola su tre livelli progressivi, ciascuno calibrato per una specifica fascia scolastica. Scuola Attiva infanzia si rivolge ai bambini di 4–5 anni delle scuole dell’infanzia, puntando a promuovere l’attività ludico-motoria e a favorire lo sviluppo motorio, cognitivo e relazionale attraverso percorsi che stimolano abilità motorie fondamentali.

Scuola Attiva kids coinvolge tutte le classi della scuola primaria, concentrandosi sull’apprendimento di capacità e schemi motori di base, sul gioco-sport e sulla diffusione della cultura del benessere. Scuola Attiva junior è destinato alle scuole secondarie di primo grado, dove realizza percorsi di orientamento sportivo basati su due discipline, accompagnando gli studenti nell’avviamento alla pratica sportiva.

Per tutti i livelli il periodo di attività è fissato da gennaio a giugno 2026, garantendo continuità didattica e coerenza operativa nell’intero arco temporale.

Le indicazioni pratiche per candidarsi con efficacia

Prima della scadenza delle ore 12 del 3 dicembre 2025, i candidati devono verificare il possesso dei titoli richiesti e la validità del tesseramento ai sensi del D.lgs. 36/2021. Nel modulo online è fondamentale documentare con precisione l’esperienza pregressa nella fascia 3–6 anni, specificando contesti e durata delle attività.

Chi è ancora laureando deve assicurarsi di aver discussione della tesi entro il 31 marzo 2026, condizione indispensabile per l’avvio del contratto.