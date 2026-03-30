Scuole paritarie, l'esenzione Ici non è automatica: la Cassazione richiama il regime de minimis

La Corte di Cassazione, con la sentenza 6952/2026, ha stabilito che l’esenzione Ici per le scuole dell’infanzia gestite da enti non commerciali non opera in modo automatico. Il beneficio fiscale deve essere valutato alla luce delle regole europee sugli aiuti di Stato, che impongono di verificare se lo sgravio costituisca un vantaggio incompatibile con il mercato unico.
Il principio cardine della pronuncia è che il recupero dell’imposta non dovuta può essere escluso qualora l’agevolazione rientri nel cosiddetto regime «de minimis». Si tratta di una soglia stabilita dalla normativa comunitaria, al di sotto della quale gli aiuti economici si considerano di entità talmente ridotta da non alterare la concorrenza tra operatori.
La Cassazione ha quindi collegato l’esenzione fiscale domestica al rispetto dei limiti quantitativi europei. Questo approccio significa che ogni scuola paritaria o ente educativo deve dimostrare, caso per caso, che lo sgravio non supera i parametri «de minimis». In assenza di tale verifica, l’esenzione rischia di essere considerata un aiuto di Stato illecito, con conseguente obbligo di restituzione delle somme non versate.
I fatti del caso e l’accertamento Ici 2006
La vicenda nasce da un avviso di accertamento emesso da un Comune per l’annualità 2006, con il quale veniva richiesto il pagamento dell’Ici su un immobile adibito a scuola materna. L’edificio, gestito da un ente non commerciale, era destinato stabilmente ad attività educativa rivolta all’infanzia.
Il gestore non aveva dichiarato il bene ai fini dell’imposta, presumendo di poter beneficiare automaticamente dell’esenzione prevista per le finalità educative. Tuttavia, il Comune ha contestato la mancata corresponsione dell’imposta, sostenendo che l’utilizzo educativo non bastasse, di per sé, a giustificare lo sgravio.
Il contenzioso è giunto fino alla Corte di Cassazione, che con la sentenza 6952/2026 ha chiarito come l’esenzione Ici debba essere valutata non solo sulla base della destinazione dell’immobile, ma anche alla luce della normativa europea sugli aiuti di Stato, introducendo così un vincolo di compatibilità precedentemente trascurato.
Le regole sugli aiuti di stato e il regime de minimis
Uno sgravio fiscale, come l’esenzione dall’Ici, può configurarsi come aiuto di Stato quando attribuisce un vantaggio economico selettivo a determinate categorie di soggetti, alterando potenzialmente la concorrenza nel mercato interno dell’Unione europea. Per questo motivo, la compatibilità con le norme europee diventa un passaggio obbligato nella valutazione del beneficio tributario.
La Cassazione richiama espressamente il regime «de minimis», una soglia sotto la quale gli aiuti sono considerati di entità talmente ridotta da non incidere sugli scambi tra Stati membri e quindi ammissibili senza necessità di notifica alla Commissione europea. Se il valore dell’esenzione Ici si colloca entro questi limiti, il recupero dell’imposta può essere escluso, evitando così che l’ente beneficiario debba restituire le somme non versate.
In sostanza, la presenza o meno del superamento della soglia «de minimis» diventa l’elemento decisivo per stabilire se lo sgravio può essere mantenuto o se occorre recuperare l’imposta: senza questa verifica, l’esenzione resta priva di legittimità.
Le ricadute per scuole paritarie ed enti non commerciali
La pronuncia della Cassazione stabilisce che l’esenzione Ici non può essere riconosciuta per presunzione. Ogni scuola dell’infanzia gestita da un ente non commerciale deve dimostrare che lo sgravio rispetta i vincoli europei sugli aiuti di Stato. Il controllo di compatibilità diventa quindi un passaggio obbligato per accedere al beneficio.
La sentenza orienta le future valutazioni su casi analoghi. I Comuni e gli enti interessati dovranno verificare se il valore complessivo dell’esenzione rientra nel regime «de minimis», evitando il recupero dell’imposta solo quando tale limite viene rispettato. La decisione chiarisce che la destinazione educativa dell’immobile non garantisce automaticamente l’agevolazione fiscale.