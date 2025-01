Twin Peaks e altre serie TV anni 90 da rivedere

SERIE TV ANNI 90 DA RIVEDERE

Ci sono tanti modi differenti di godersi le vacanze estive e nessuno è più giusto dell’altro. C’è chi parte per lunghi viaggi, chi trascorre il tempo a leggere, chi programma attività sportive ogni giorno, e chi ancora – vinto dalla calura – preferisce starsene a casa, magari cullato dall’aria condizionata, a recuperare le serie TV che non ha potuto guardare durante l’anno.

Ma se avete gestito bene il vostro tempo durante i 9 mesi precedenti vi ritroverete con ben poco da guardare, a meno che non vogliate provare tutte quelle serie “consigliate solo agli appassionati”.

Perché allora non rituffarsi nell’adolescenza dell’intrattenimento seriale televisivo e riguardarsi quelli che una volta si chiamavano telefilm e che hanno formato generazioni e generazioni di spettatori, compresi gli sceneggiatori delle serie che ora adorate?

Accompagnateci allora nel nostro viaggio nel passato: calendario alla mano, ecco le serie tv anni ’90 che potreste rivedere:

Beverly Hills 90210 (1990 – 2000, Fox): la serie che con tutta probabilità ha segnato la decade. A vederla oggi sembra una collezioni di ingenuità e di esagerazioni a scopo drammatico con abissi di pretestuosità, ma provate a non appassionarvi all’annosa questione Kelly vs Brenda, oppure alla parallela disfida tra il bravo ragazzo (dai tanti lati oscuri) Brandon e lo scapestrato (dal cuore d’oro) Luke. Certo, non stiamo qui a consigliarvi di vedere 10 stagioni, ma anche saltare di episodio in episodio può dare delle grandi soddisfazioni.

