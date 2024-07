Servizio civile regionale: come candidarsi? Disponibili 217 posti

Il servizio civile proposto dalla regione Emilia Romagna

Per diversi ragazzi volenterosi residenti in Italia è disponibile una buona occasione per rendersi utili. Si tratta del servizio civile regionale, proposto dall’Emilia Romagna. Ebbene, la regione ha stanziato 933.000 euro per mettere a disposizione 217 posti volti al servizio civile. L’opportunità è rivolta ai giovani che hanno la residenza e il domicilio nel Paese con una età compresa tra i 18 e i 29 anni. Inoltre. non vi è alcuna distinzione tre le diverse nazionalità.

Se numerosi ragazzi e ragazze hanno la volontà di mettersi alla prova, facendo una esperienza costruttiva, migliorando inoltre molteplici conoscenze e competenze, il servizio civile regionale potrebbe fare al caso loro. Fino al 15 luglio 2024, entro e non oltre le ore 14, i ragazzi interessati potranno inoltrare la domanda per l’iscrizione al servizio civile, scegliendo diversi settori in cui esercitare come nei beni culturali, nell’ambito formativo-educativo, nel settore ambientale e nel campo dell’assistenza.

Il progetto del servizio civile: in cosa consiste e a chi si rivolge

Tutti coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti e domiciliati in Italia, potranno fare richiesta per il servizio civile regionale. Nello specifico, però, in cosa consistono le attività del servizio civile stanziato dalla regione Emilia Romagna?

Ebbene, il progetto prevede che vengano impiegate singolarmente 2.500 ore formative e pratiche in diversi settori previsti dal servizio civile. In totale, sono 195.000 le ore stabilite tra i diversi campi in cui esercitare, come l’assistenza ai giovani, agli anziani, ai disabili, la collaborazione con enti educativi e legati alla promozione culturale del territorio (eventi storici, artistici, culturali, eccetera) e anche la tutela dell’ambiente e della “biodiversità”.

Per partecipare al progetto, occorre inviare la domanda online mediante la piattaforma “HeliosERGiovani”, dove gli interessati potranno conoscere ed esaminare tutti i progetti proposti nello specifico. L’ente specializzato nella gestione delle proposte selezionerà le richieste inoltrate e tutti quelli che avranno i requisiti richiesti potranno tra il mese di settembre e ottobre iniziare ufficialmente le attività.

Quando inizieranno le attività del servizio civile?

I posti che saranno resi ufficialmente disponibili sono 217, dove 41 saranno assegnati a ragazzi e ragazze con “meno opportunità“, come candidati in difficoltà economiche, ragazzi non molto scolarizzati oppure “NEET” (giovani attualmente né lavoratori, né studenti).

Il servizio civile regionale inizierà il 2 settembre 2024 oppure l’1 ottobre 2024, secondo i progetti previsti e selezionati dai candidati. Nello specifico, quanto dureranno le attività e sarà destinato un compenso?

Queste sono tutte le informazioni utili per partecipare agli esercizi del servizio civile:

Durata dagli 8 agli 11 mesi , con attività da svolgere 5 giorni alla settimana

, con attività da svolgere Totale di ore settimanali. dalle 15 alle 25 ore di servizio civile

di servizio civile Compensi per i candidati: assegno mensile di 550, 20 euro, se svolte 25 ore a settimana, 440,10 euro per attività esercitate in 20 ore settimanali e 330,00 euro per 15 ore a settimana

Le provincie in cui sarà esercitato il servizio civile in Emilia Romagna saranno Modena, Bologna, Ravenna, Forlì, Cesena, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ferrara.