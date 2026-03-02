Sicilia, 100mila euro contro i disturbi alimentari a scuola: domande entro il 21 marzo

La Regione Sicilia ha approvato un provvedimento finanziato dalla Legge di Stabilità 2026-2028 per contrastare i disturbi alimentari tra gli studenti. Lo stanziamento complessivo ammonta a 100mila euro, destinati a istituti scolastici di ogni ordine e grado che potranno ricevere un contributo massimo di 5.000 euro ciascuno.

L’iniziativa nasce dalla necessità di rafforzare l’educazione alimentare e di fornire strumenti concreti per prevenire patologie come anoressia e bulimia, la cui diffusione tra i giovani ha assunto carattere di urgenza sociale. I fondi permetteranno di attivare sportelli di ascolto qualificati, percorsi formativi strutturati e iniziative mirate al coinvolgimento diretto di studenti, docenti e famiglie nella costruzione di una cultura del benessere alimentare e psicologico dentro e fuori l’aula.

I requisiti operativi: domanda via pec e criterio a sportello

Le scuole siciliane interessate devono presentare la candidatura esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata. Il meccanismo adottato dalla Regione segue il criterio “a sportello”, che assegna le risorse in base all’ordine cronologico di ricezione delle istanze fino al completo esaurimento dei fondi disponibili.

La scadenza per l’invio è fissata al 21 marzo, termine oltre il quale non saranno accettate ulteriori domande. Possono accedere al finanziamento gli istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale, ciascuno dei quali può ottenere un contributo massimo di 5.000 euro.

La tempestività nella presentazione della domanda risulta quindi determinante per garantirsi l’assegnazione delle risorse, pur mantenendo la necessità di predisporre un dossier completo e conforme alle indicazioni operative del bando.

Le attività finanziabili: sportelli, consulenze e laboratori didattici

I fondi regionali consentono di attivare una gamma articolata di servizi. Ogni istituto può organizzare sportelli di ascolto gestiti da psicologi, che offrono supporto individuale agli studenti in difficoltà.

Le consulenze nutrizionali aiutano a costruire consapevolezza sul rapporto equilibrato con il cibo, mentre i laboratori didattici approfondiscono la qualità dei prodotti e i principi di un’alimentazione sana.

I seminari rivolti alla comunità educante coinvolgono docenti e famiglie, favorendo un approccio integrato alla prevenzione. Questa strategia multidisciplinare mira a sensibilizzare l’intera rete relazionale dello studente, rafforzando comportamenti corretti e riducendo fattori di rischio.

Il contributo massimo di 5.000 euro per scuola permette di combinare interventi clinici ed educativi, traducendo le risorse in azioni concrete sul benessere giovanile.

La prevenzione precoce: l’allarme dell’assessore Turano e gli obiettivi educativi

L’assessore regionale all’istruzione, Mimmo Turano, ha evidenziato un dato preoccupante: patologie come anoressia e bulimia emergono in età sempre più giovane, rendendo indispensabile un intervento tempestivo nelle scuole.

L’ambiente scolastico rappresenta il contesto privilegiato per intercettare segnali precoci e tutelare la salute psicologica degli adolescenti, oltre al loro rendimento formativo.

L’obiettivo dichiarato è radicare stili di vita sani e prevenire comportamenti nocivi che incidono sulla sfera relazionale tra pari. Attraverso percorsi di educazione alimentare e sportelli di ascolto, si punta a fornire agli studenti competenze di vita utili a contrastare pressioni sociali e stereotipi legati all’immagine corporea, rafforzando al contempo la capacità di riconoscere e gestire situazioni di disagio.