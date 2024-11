Solo se sbagli dei Negramaro feat. Tiziano Ferro: testo e significato

Solo se sbagli dei Negramaro feat. Tiziano Ferro

Fa parte del nuovo album dei Negramaro,”Free Love”, il brano in collaborazione con Tiziano Ferro che si intitola “Solo Se Sbagli“. Il nuovo disco della band, il nono in studio, è la ciliegina sulla torta di un 2024 ricco di soddisfazioni e impegni per il gruppo, i cui inizi risalgono oramai a 21 anni fa con l’album d’esordio “Negramaro”.

Frutto di una maturità artistica consolidata, “Free love” contiene una serie di collaborazioni prestigiose con artisti di spicco. Da JJ Julius Son, frontman dei Kaleo, a Fabri; da Elisa a Jovanotti; da Niccolò Fabi ad Aiello e Malika Ayane. Fino a Tiziano Ferro, appunto, per il quale i Negramaro hanno pensato che questa ballata fosse perfetta. E così è stato.

Il testo di Solo se sbagli

Questo è il testo di Solo se sbagli.

Ci sono giorni

In cui la vita

Ha senso solo per metà

Credi di essere nel giusto

Di aver la verità

Ma tra le mani hai solo neve

Che si scioglie al sole

Come in quei giorni

Che resti appeso a un filo e chi lo sa

Tu dove andrai a finire

Mentre scivoli in un tunnel?

Tutti parlavano di luce

Ma la luce dove sta?

E sei nel torto marcio

Ma non puoi dar ragione

A quel tuo orgoglio dentro

Che mica può sbagliare

E poi c’è sempre tempo

Tempo per rimediare

Puoi sempre dire a tutti

Che la vita è come un gioco:

Fa brutti scherzi

C’è chi vince e c’è chi perde

C’è chi resta in una zona d’ombra

E non si perde niente

Perché ha deciso che non conta

Questa gara senza fine

E tra il bene e il male

Ho fatto la mia scelta:

Voglio vivere e sbagliare

Io, voglio vivere e sbagliare

Solo se sbagli

Potrai imparare ad accettare

Che c’è un limite ad amare

Anche negli altri

Con gli occhi tristi

E se ti stanchi

Di avere sempre quel controllo

Quello che non puoi impazzire

In mezzo agli altri

Puoi sempre dirgli:

Che sei nel torto marcio

Ma non puoi dar ragione

A quel tuo orgoglio dentro

Che mica può sbagliare

E poi c’è sempre tempo

Tempo per rimediare

Puoi sempre dire a tutti

Che la vita è come un gioco:

Fa brutti scherzi

C’è chi vince e c’è chi perde

C’è chi resta in una zona d’ombra

E non vuole più niente

Perché ha deciso che non conta

Questa gara senza fine

E tra il bene e il male

Ho fatto la mia scelta:

Voglio vivere e sbagliare

Voglio vivere e sbagliare

Perché solo chi non prova mai

Nessun dolore

Non può capire quanto costa

Quanto costa questo amore

Questo amore

Che più sbagli e più guarisci

E finalmente ti ritrovi

Ogni volta che ti perdi

Hai davanti a te i giorni nuovi

E tanti errori

E ti innamori

Solo se sbagli

Solo se sbagli

Potrai imparare ad accettare

Che c’è un limite ad amare

Anche negli altri

Con gli occhi tristi

E se ti sbagli?

Il significato di Solo se sbagli

La canzone si apre con l’idea che la vita, in certi momenti, sembri priva di senso o carica di incertezze. Le certezze che crediamo di possedere si rivelano illusorie ” Credi di essere nel giusto

Di aver la verità Ma tra le mani hai solo neve Che si scioglie al sole”. E ci ritroviamo senza una via da seguire, in una sorta di tunnel buio, dentro il quale ci sentiamo soli e sovrastati dalla difficoltà di trovare la direzione giusta.

Centrale è il tema dell’orgoglio e della difficoltà di accettare i propri errori (E sei nel torto marcio Ma non puoi dar ragione A quel tuo orgoglio dentro Che mica può sbagliare). Ma il brano invita a riconoscere che c’è sempre tempo per rimediare, per imparare dagli sbagli e per crescere. “Puoi sempre dire a tutti Che la vita è come un gioco: Fa brutti scherzi” . E’ fatto di vittorie e sconfitte, ed ogni scelta ci permette di evolvere.

Solo attraverso l’errore si può davvero vivere e amare, imparando a conoscere sé stessi e gli altri. L’errore diventa un ponte verso nuovi inizi, portando alla scelta, appunto, di “vivere e sbagliare“. “Io, voglio vivere e sbagliare”, afferma il brano, che celebra il coraggio di vivere appieno, senza paura di cadere nell’errore, perché è proprio nei fallimenti che si nascondo le lezioni più importanti.

Leggi anche:

Foto apertura di Edward Eyer via Pexels