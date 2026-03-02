Studente con disabilità minacciato da una persona armata a scuola: indagine della procura minorile a Perugia

L’episodio si è verificato in un istituto superiore della provincia di Perugia durante l’ora di educazione fisica. Uno studente con disabilità ha notato la presenza di un giovane estraneo che circolava nei corridoi scolastici con un coltello visibile nella tasca. La situazione ha immediatamente sollevato forti preoccupazioni sulla sicurezza dell’istituto.

Il ragazzo ha deciso di avviare la registrazione con lo smartphone per documentare quanto stava accadendo. L’intruso, accortosi della ripresa, ha estratto l’arma formulando minacce dirette nei confronti dello studente. La libera circolazione di un esterno armato all’interno della struttura ha evidenziato un contrasto marcato con gli standard attesi di controllo negli ambienti scolastici.

L’intervento risolutivo di un docente ha posto fine alla situazione di pericolo, allontanando l’aggressore e tutelando l’incolumità del ragazzo. L’azione tempestiva dell’insegnante ha impedito l’escalation dell’episodio e garantito la sicurezza dello studente vulnerabile.

Il video come prova e l’avvio dell’indagine

La registrazione effettuata dallo studente con il proprio smartphone ha assunto valore probatorio nel fascicolo aperto dalla procura dei minorenni. Il filmato, acquisito in tempo reale durante l’episodio, ha documentato sia la presenza dell’intruso armato sia le minacce rivolte al ragazzo.

La disponibilità di una prova diretta ha consentito alle autorità di avviare l’indagine in tempi rapidi, facilitando la ricostruzione puntuale della dinamica. Il materiale video ha permesso agli inquirenti di identificare con precisione i comportamenti dell’aggressore e di tracciare i passaggi dell’episodio senza fare affidamento esclusivo su testimonianze.

L’attività investigativa si è concentrata sull’esame del filmato per verificare la sequenza degli eventi e per individuare eventuali ulteriori elementi utili al procedimento. La documentazione visiva rappresenta un supporto essenziale nell’accertamento dei fatti e nel garantire un inquadramento accurato della vicenda davanti alla giustizia minorile.

La denuncia della famiglia e il ruolo della procura dei minorenni

Dopo l’episodio, la famiglia dello studente ha deciso di agire immediatamente rivolgendosi a un legale di fiducia per tutelare i diritti del figlio. Il passo successivo è stato formalizzare una denuncia presso le autorità competenti, fornendo come elemento centrale la registrazione video effettuata dal ragazzo durante l’accaduto.

La procura dei minorenni di Perugia ha aperto un fascicolo dedicato al caso, assumendo la competenza dell’indagine data la presunta minore età del presunto aggressore. Il materiale documentale acquisito, compreso il filmato dello smartphone, costituisce ora la base probatoria su cui si sviluppano le verifiche degli inquirenti.

La scelta della famiglia di procedere per via legale evidenzia la gravità percepita dell’evento e la volontà di ottenere chiarezza su quanto avvenuto all’interno dell’istituto scolastico.

Le falle nella sorveglianza sotto esame e le ricadute per la comunità scolastica

Le indagini in corso si sviluppano su due direttrici principali: l’identificazione certa del responsabile delle minacce e l’accertamento delle criticità nel sistema di sorveglianza che hanno permesso a un esterno armato di accedere liberamente ai locali dell’istituto. Il caso ha evidenziato un contrasto significativo tra le procedure di controllo attese negli ambienti scolastici e quanto effettivamente verificatosi, sollevando interrogativi sulla capacità di prevenire intrusioni non autorizzate.

L’episodio ha generato forti preoccupazioni tra studenti, famiglie e personale educativo riguardo alla sicurezza negli istituti della provincia. La presenza di un soggetto estraneo armato durante l’orario di lezione rappresenta una violazione grave degli standard di protezione che la comunità scolastica si aspetta. Le verifiche mirano a ricostruire quali meccanismi di controllo abbiano fallito e quali misure preventive risultassero carenti al momento dell’accaduto, senza tuttavia proporre soluzioni definitive prima del completamento dell’indagine.