A cosa serve studiare chimica è la domanda che molti di noi, a scuola, ci poniamo in vista di una di quelle terrificanti interrogazioni alle quali non ci si può in alcun modo sottrarre. Non tutti hanno un buon rapporto con tale materia scientifica, ed in effetti le sue formule, spesso così lontane dalla vita pratica, mettono in crisi molti studenti. Ma sappi che, un po’ come tutte le materie di studio, anche questa serve. Ti spieghiamo quanto è importante la chimica e a cosa serve.

Che cosa studia la chimica

Qual è lo scopo della chimica? Spesso definita la scienza centrale in quanto unisce materie quali fisica e matematica, biologia e medicina, ed ancora scienze della terra e dell’ambiente, la chimica è lo studio della materia e delle reazioni chimiche tra le sostanze. Ma non solo: essa interessa anche lo studio della composizione, della struttura e delle proprietà della materia.

Quanto è importante la chimica?

Cos’è la chimica è presto detto: essa si trova praticamente ovunque nel mondo che ci circonda. E’ nel cibo che mangiamo ogni giorno, nei prodotti che utilizziamo, nelle medicine o ancora nei detersivi che acquistiamo al supermercato. E’ lo studio della materia e dell’energia e dell’interazione tra queste. Ci sono molte ragioni per studiare chimica, te ne elenchiamo alcune tra le più importanti di seguito. Scoprirai come si tratti di una materia utile anche se non si ha intenzione di perseguire una carriera scientifica. A cosa serve la chimica nella vita quotidiana?

Ti aiuta a leggere e comprendere le etichette dei prodotti.

Ti aiuta a capire il funzionamento di numerosi processi in natura.

Ti aiuta a capire se un determinato prodotto mantiene quel che promette o se si tratta solo di una truffa.

Se hai una passione per la cucina, la chimica sta alla base di molte operazioni che in tale ambito si eseguono, dalla cottura all’addensamento.

Ti aiuta a comprendere gli eventi attuali, come ciò che riguarda l’energia elettrica, l’inquinamento o il progresso tecnologico.

Ti spiega tantissimi fenomeni che avvengono nel mondo, come ad esempio il perché del fatto che il ferro si arrugginisce, o quali sono le alternative ai combustibili fossili.

Infine, la chimica può anche essere divertente. Conoscendone le basi si può dare vita a diversi sorprendenti esperimenti casalinghi e non. Ora che hai scoperto (solo una piccola parte di) cosa si impara in chimica, guarderai il libro con occhi diversi.