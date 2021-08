Primo giorno di terza media: il giusto abbigliamento

E’ arrivato settembre, l’estate è quasi finita e molti di voi torneranno tra i banchi di scuola fra pochissimo. Probabilmente sarete in tanti quelli che iniziano a sentire una profonda malinconia ricordando la stagione appena trascorsa, ma come tutte le cose belle anche questa ha una fine, il dovere chiama ed è tempo di tornare a studiare. Per rendere l’attesa meno triste, oggi vogliamo parlare di moda consigliandovi come è preferibile vestirsi il primo giorno di terza media. Chi frequenterà la terza media sa perfettamente che è l’ultimo anno di questo ciclo e che dovrà, poi, prepararsi ad affrontare le scuole superiori. Per il momento rimaniamo nel presente, e andiamo a scoprire come vestirsi.

Come vestirsi il primo giorno di terza media: i nostri consigli

Ebbene si, l’estate sta finendo, per alcuni è finita già da un po’ perché prima o poi bisogna tornare ai propri doveri e, tra questi, c’è la scuola. Avete ancora qualche settimana per potervi rilassare, comprare tutto quello che vi manca, come ad esempio lo zaino, il diario, i quaderni e le penne e iniziare anche a pensare a cosa indossare per rendere il vostro rientro meno traumatico indossando un tipo di abbigliamento che vi faccia sentire bene con voi stessi e che sia, soprattutto, pratico e comodo. Ecco i nostri consigli:

T-shirt e pantaloni: si tratta di un abbigliamento comodo, pratico e fresco e può essere rivolto sia a ragazzi che a ragazze, starete a vostro agio e anche freschi; Camicia e gonna larga: questo abbigliamento è riferito ovviamente alle sole donne, la camicia non passa mai di moda, è elegante e casual allo stesso tempo, l’importante è trovare gli abbinamenti giusti; Jeans, maglia larga e scarpe da tennis: concludiamo in bellezza con un abbinamento che accontenta tutti e che renderà le vostre ore tra i banchi di scuola più piacevoli.

Primo giorno di terza media: cosa portare con voi

Dopo aver deciso cosa indossare per iniziare al meglio il vostro ultimo anno scolastico alla scuola media, scopriamo cosa portare con voi. Anche se non avrete bisogno di libri, anche perché non conoscete ancora l’orario scolastico e come verrà suddiviso nella settimana, portate comunque uno zaino con il nostro nuovissimo diario, qualche quaderno e le penne. Il primo giorno dal rientro dalle vacanze estive di solito si chiacchiera di quanto fatto in questi mesi e, se vi sono stati assegnati, si inizia a parlarne e, in alcuni casi, anche a correggerli. Non siate tristi, è bello tornare a scuola, seduti ai vostri banchi con i vostri compagni e i vostri professori, è sempre come tornare a casa.

Leggi anche: Outfit primo giorno di scuola media 2020: come vestirsi