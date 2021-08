Le significative frasi sui cani che abbiamo raccolto per te hanno uno scopo, quello di celebrare al meglio la grandezza del migliore amico dell’uomo nel giorno a lui dedicato. Il 26 agosto 2021, si celebra infatti la Giornata Mondiale del cane. Se ne hai uno o ne sei semplicemente un amante, sai come i tuoi amici pelosi possano alleggerire il tuo umore in pochi secondi. Oggi è il giorno in cui si festeggiano i cani in tutto il mondo.

Giornata mondiale del cane

L’International dog day è stato fondato nel 2004 da Colleen Paige, esperta di animali domestici e sostenitrice del salvataggio degli animali, ambientalista e addestratrice di cani. La Giornata internazionale del cane viene celebrata per aumentare la consapevolezza nei confronti dell’adozione dei cani e dell’importanza di fornire loro un ambiente sicuro e confortevole. Oltre a combattere, ovviamente, ogni forma di violenza su di essi.

Frasi sui cani, le più significative

“I cani trovano il modo di trovare le persone che ne hanno bisogno e riempire il vuoto che non sapevano di avere”. – Thom Jones

“Gratta un cane e troverai un lavoro fisso.” – Franklin P Jones

“Tutti pensano di avere il cane migliore. E nessuno di loro ha torto.”

“Se non possiedi un cane, almeno uno, non c’è necessariamente qualcosa che non va in te, ma potrebbe esserci qualcosa che non va nella tua vita.” – Roger A Caras

“I cani non parlano mai di loro stessi, ma ti ascoltano mentre parli di te stesso e mantengono l’apparenza di essere interessati alla conversazione”. – Jerome K Jerome

“Un cane è l’unica cosa sulla terra che ti ama più di quanto tu ami te stesso.” – Josh Billings

“Quando il cane ti guarda, il cane non pensa che tipo di persona sei. Il cane non ti giudica.” – Eckhart Tolle

“Se prendi in braccio un cane affamato e lo fai prosperare, non ti morderà. Questa è la principale differenza tra un cane e un uomo.” – Mark Twain

“Quando avevo bisogno di una mano, ho trovato la sua zampa.”

“Amore è una parola a quattro zampe”.

