Una volta era considerato la scelta – o una delle scelte – migliori che si potesse fare. Oggi, invece, il liceo classico sembra proprio subire una retrocessione in fatto di iscrizioni da parte degli alunni. Questi, infatti, messi di fronte alla decisione dell’istituto superiore da frequentare dopo la fine delle scuole medie, vanno a preferire sempre più frequentemente gli istituti tecnici o il liceo scientifico. Come facciamo a dirlo?

E’ quanto è venuto fuori da un’infografica ISTAT pubblicata il 2 maggio e che si riferisce all’anno scolastico 2020. Da questa si può capire come gli studenti in Italia siano 8,5 milioni e di questi il 10% siano stranieri. Il dato che non è cambiato rispetto alle scorse edizioni sta nel fatto che i tassi di abbandono scolastico siano ancora alti tra i giovani di 18 e i 24 anni. Le percentuali in merito parlano chiaro, si tratta del 15,6% tra gli studenti di sesso maschile e del 10,4% tra le ragazze.

Liceo scientifico e istituto tecnico sorpassano il classico

Ma andiamo al dunque, ovvero alle scuole preferite in ambito di iscrizione. E’ qui che si assiste ad un cambiamento di rotta. Se fino a qualche anno fa il liceo classico era tra i prediletti, oggi le ragazze scelgono nella maggior parte dei casi il liceo scientifico (26%). Le altre preferenze vanno, nell’ordine, agli istituti tecnici (21%), agli altri licei (20%) ed infine ai professionali (16,7%). Il liceo classico si trova solo dopo questi, essendo stato scelto dal 15% delle studentesse. I ragazzi, invece, prediligono gli istituti tecnici (42,7%) o professionali. Seguono il liceo scientifico con il 23,9%, l’istituto professionale con il 20,8%. Il 6,5% ha scelto gli altri licei. Il classico anche in questo caso occupa l’ultima posizione: solo il 6,1% tra i ragazzi vi si è iscritto.

I dati Istat sulle iscrizioni 2022

Le anticipazioni che riguardano le iscrizioni 2022 sembrano uniformarsi a tali percentuali. Anche queste testimoniano il crescente interesse per gli Istituti tecnici e professionali, mentre i licei si riconfermano alla fine della lista. I licei con tutti i loro indirizzi continuano ad essere scelti da più della metà degli studenti di terza media, ma se lo scorso anno il classico vantava una percentuale del 6,5% quest’anno passa al 6,2%. Il 26% delle iscrizioni va ai licei scientifici. Il 7,4% delle studentesse e degli studenti ha optato per il linguistico, mentre una maggiore percentuale ha interessato sia il liceo delle scienze umane, che è passato dal 9,7% al 10,3% del 2022, sia l’artistico, che ha fatto un balzo dal 5,1% al 5,5%.

