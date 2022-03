Non ne possiamo più: la mascherina è importante e ci protegge, lo sappiamo…ma quando potremmo finalmente toglierla e tornare al momento in cui avevamo una vita quasi normale? Dall’ultimo decreto arrivano informazioni rincuoranti e sembrerebbe che una data per la realizzazione di questo nostro piccolo sogno, ci sarebbe.

Mascherina a scuola: quando potremo toglierla?

Le ultime notizie sulla mascherina obbligatoria a scuola ci vengono dal decreto che ha affrontato la questione e che è stato approvato il 17 marzo dal Consiglio dei ministri. Nel documento ufficiale è stata definita la road map delle riaperture. Se la situazione contagi rimane stabile il 31 marzo l’Italia potremmo dire finalmente addio allo stato di emergenza, ma non alle mascherine. L’obbligo sul loro utilizzo nei luoghi chiusi sarà prolungato fino al 30 aprile, data oltre alla quale, sembra, ce ne libereremo definitivamente…ma non a scuola, dove dovremo indossarle sino al termine dell’anno scolastico.

Se la situazione, poi, non dovesse peggiorare durante l’estate a settembre 2022 potremmo tornare in aula senza. C’è da dire, comunque, che il Ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi, recentemente ha rilasciato un’intervista Rai Radio 1, lasciando intendere che il via libera sulla fine dell’egemonia delle mascherine a scuola potrebbe arrivare anche molto prima. Il Ministro, in merito, ha detto: “È un po’ che lavoriamo per rallentare progressivamente le nostre le regole e si, l’ultimo mese sarà sostanzialmente in condizione di permettere a tutti di avere la loro giornata libera”. Non esiste ancora una bozza che vada in questa direzione ma sognare è lecito, anche se ormai alla fine dell’anno scolastico manca davvero poco, considerando feste e ponti concentrate soprattutto nel mese di aprile.

Il tempo residuo si è quasi esaurito, bisogna solo stringere i denti ancora un po’. Un’ultima eccezione, comunque, riguarderà probabilmente chi deve affrontare gli esami di Maturità e di Terza Media. Per loro le mascherine resteranno obbligatorie per evitare che si formino dei focolai a causa degli assembramenti. L’estate è sempre un momento delicato e quando ci sono gli esami si tende spesso ad avere meno attenzione con conseguenze disastrose.

Potrebbe interessarti anche: