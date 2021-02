Con il Mercoledì delle Ceneri 2021 si apre ufficialmente la Quaresima, che ci porterà a Pasqua. Inizia, così, un periodo di quaranta giorni il cui significato di base coincide con penitenza e avvicinamento a Dio. Chiuso il Carnevale, con i suoi eccessi, scherzi e divertimenti, è tempo di tornare alle vecchie abitudini, e di fare qualche piccolo sacrificio – i cosiddetti fioretti – che ci riporteranno sulla “retta” via. Al Mercoledì delle Ceneri sono dedicate le frasi che abbiamo raccolto di seguito pronunciate da esponenti del mondo liturgico – come Papa Francesco e Madre Teresa di Calcutta – e non solo.

Frasi sul Mercoledì delle Ceneri

Quello che conta non è l’apparenza. Il valore della vita non dipende dall’approvazione degli altri o dal successo, ma da quanto abbiamo dentro. (Papa Francesco)

La Quaresima è un tempo propizio che deve condurci a prendere sempre più coscienza di quanto lo spirito santo, ricevuto nel battesimo, ha operato e può operare in noi” (Papa Francesco)

Chiniamo le nostre teste, nel segno delle ceneri riconosciamo tutta la verità delle parole rivolte da Dio al primo uomo: “polvere tu sei e in polvere tornerai” (Papa Giovanni Paolo II)

Dato che la Quaresima è il momento di un amore più grande, ascolta la sete di Gesù. Conosce la tua debolezza, vuole solo il tuo amore, vuole solo la possibilità di amarti. (Madre Teresa di Calcutta)

Le Ceneri dicono che sono ferito dal peccato. E perdonato. Segnato dal limite. E salvato. (Don Dino Pirri)

La Quaresima non è tempo di devote rinunce, ma di scelte coraggiose. (Don Dino Pirri)

Il digiuno quaresimale è per il potenziamento dello spirito, mentre la dieta è per lo snellimento del corpo. Sono due prospettive, una interiore e una esteriore, una riguarda il nostro rapporto con Dio, l’altra riguarda l’immagine che vogliamo lasciare negli altri. (Fortunato Baldelli)

L’amore di Carnevale muore in Quaresima.

Mercoledì delle Ceneri. A chi le riceve è detto: I tuoi peccati davanti al Signore pesano come queste ceneri. Va’ in pace!

La Quaresima è corta per chi deve pagare a Pasqua.

La Quaresima è un nuovo Carnevale, per chi ha coscienza larga e borsa uguale.

Tutti i cibi in Quaresima fan male, a chi abusò di tutti in Carnevale.

Mercoledì delle Ceneri: Il tempo giusto e il luogo giusto non sono qui. Non v’è luogo di grazia per coloro che evitano il volto. Non v’è tempo di gioire per coloro che passano in mezzo al rumore e negano la voce (TS Eliot).

Vi esorto a non accogliere invano la grazia di Dio. È adesso il momento favorevole. È ora il giorno della salvezza! (San Paolo)

La Quaresima viene dopo il Carnevale per ricordarci che siamo polvere e non coriandoli. (Franco Lissandrin)

