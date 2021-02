Il mercoledì delle Ceneri costituisce una sorta di spartiacque. Dividendo il Carnevale dalla Quaresima, e quindi il divertimento dalla penitenza, segna l’inizio del conto a rovescio che ci separa dalla Pasqua. Ma vi siete mai chiesti quale sia il significato del mercoledì delle Ceneri? Ecco quando cadrà nel 2021 (sotto, la data) e cosa simboleggia.

Leggi: Vacanze di Pasqua 2021: date delle chiusure scolastiche

Mercoledì delle ceneri, significato

Le Sacre ceneri ricorrono il mercoledì precedente alla prima domenica di Quaresima. Tale particolare mercoledì dell’anno segna l’inizio di un periodo di penitenza e pentimento, di riflessione sul proprio operato e sui propri peccati. Le Ceneri determinano, nella volontà dei fedeli, il bisogno di avvicinarsi a Dio divenendo più caritatevoli. In occasione di tale giornata la Chiesa “impone” il digiuno e l’astinenza dalla carne.

Il nome di questa particolare ricorrenza deriva dall’utilizzo della cenere benedetta nell’ambito di una celebrazione liturgica che si svolge in chiesa esattamente in questo giorno. Il sacerdote provvede a spargere sul capo dei fedeli della cenere. Questa è quella ottenuta dopo che i rami di ulivo benedetti durante la Domenica delle Palme dell’anno precedente, sono stati bruciati. Una volta raccolta, viene benedetta e conservata.

Perché si usa la Cenere

Perché è collegata alla penitenza, della quale è divenuta simbolo. Significative, a questo proposito sono le parole che Dio rivolge ad Adamo quando lo caccia dall’Eden e lo condanna alla fatica ed alla morte “Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris – Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai» (Gen 3, 19). Proprio da qui viene il detto “cospargersi il capo di cenere”, che significa provare pentimento per qualcosa.

Mercoledì delle Ceneri 2021, data

Il mercoledì delle Ceneri non ha una data fissa: in poche parole, cade in un giorno diverso ogni anno, ma generalmente in un periodo compreso tra i primi di febbraio al 10 marzo. In questo 2021 il mercoledì delle ceneri cadrà il 17 febbraio, proprio il giorno seguente al martedì grasso.

Leggi anche: