Principe Filippo: i suoi eventi mondani

Il principe Filippo si è spento all’età di 99 anni lasciando la sua consorte, l’amata regina Elisabetta, dopo una vita insieme, figli, nipoti e un regno tutto loro che, come tutti sappiamo, ha guidato e governato per la maggiore la regina. Nonostante sia stato sempre all’ombra della regina, verrà ricordato anche, in modo simpaitico, come il re delle gaffe per alcune cose dette in alcuni eventi mondani. Ecco una raccolta di quelle indimenticabili.

Principe Filippo: il re delle gaffe

Ecco una raccolta di tutte le gaffe commesse dal principe in alcuni eventi mondani in cui ha preso parte: