Ahi Ahi Ahi, hai fatto troppe assenza. Ti stai facendo prendere dal panico perché hai paura di essere bocciato e non sai come fare perché ormai il numero di assenze è quello e non si può più tornare indietro. Facciamo un po’ di chiarezza insieme e scopriamo qual è il numero massimo di assenze scolastiche che si possono fare in un anno senza essere bocciati.

Qual è il limite di assenze?

Durante un anno scolastico, da regola gli studenti devono frequentare le lezioni per un totale di almeno 200 giorni. Il decreto scuola sul limite massimo di assenze è molto chiaro e non lascia spazio a fraintendimenti: ogni studente si deve presentare a scuola almeno tre quarti dei giorni totali. Si tratta quindi del 75% dei giorni da frequentare tra quelli disponibili, tolte le festività e i weekend.

Se vuoi avere, quindi, un calcolo preciso di quanto sia drammatica la tua situazione considerando le assenze che hai fatto, devi affidarti ad un’equazione matematica:

100 : 200 = 75 : x

Per non essere bocciati, dovrai andare a scuola per un totale di 150 giorni. Il numero massimo di assenze tollerate sono 50 giorni. Si tratta di una buona notizia oppure no? Devi guardare la questione da una nuova prospettiva: ti sei chiesto perché stai facendo un numero di assenze così alto? Perché non vuoi andare a lezione e passare del tempo con i tuoi compagni e docenti? Forse dovresti interpellare i tuoi genitori e chiedere aiuto. Andare a scuola è un momento importante per la vita di tutti noi perché ci insegna ciò di cui abbiamo bisogno prima di entrare nel mondo del lavoro.

Studiare è una fase della vita ed è giusto che ci sia perché poi avremo tutto il tempo di fare ciò che desideriamo. Se non hai superato il limite massimo di assenze, questo è il momento di dare tutto quello che hai per recuperare perché dover rifare l’anno può essere davvero stressante dal punto di vista psicologico; se lo hai superato, parlane con i tuoi genitori e con gli insegnanti. Per ripartire hai sicuramente bisogno di chiedere aiuto. Tutti possono sbagliare, ma per non commettere sempre gli stessi errori bisogna capirli e superarli!

