Prima Prova Maturità 2022: giorno, orario, durata

Parliamo di Maturità, anche se ci sono ancora molti dubbi a causa dell’emergenza sanitaria. Per i maturandi 2020 e 2021 c’è stato solo un maxi-orale, senza prove scritte, mentre per quest’anno il Miur sembra aver confermato la prima prova (anche se potrebbero esserci dei cambiamenti in corso d’opera). Scopriamo insieme data, orario e durata di questo esame:

Data e ora Prima Prova Maturità 2022: 22 giugno 2021 ore 8.30.

Prima Prova Maturità 2022: Durata Prima Prova Maturità 2022: 6 ore, non è permesso lasciare l’aula prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura della traccia.

Prima Prova Maturità 2022: svolgimento e consigli

Il 22 giugno, perciò abbiamo detto, che si terrà per tutti la Prima Prova, che definirà appunto ufficialmente l’inizio degli esami di Maturità 2022. Vediamo nel dettaglio cosa dovrà fare ogni studente in occasione della Prima Prova:

Prima di tutto dovrà optare per una una delle 7 tracce proposte , suddivise per tipologia, potrà decidere infatti, tra: analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità.

, suddivise per tipologia, potrà decidere infatti, tra: Dovrà leggere attentamente e concentrarsi sulla traccia prescelta.

Fare una scaletta e uno schema che lo guidi nella scrittura del testo, completa di eventuali collegamenti e individuazione del contesto storico.

e uno schema che lo guidi nella scrittura del testo, completa di eventuali collegamenti e individuazione del contesto storico. Restare concentrato per tutta la durata della prova.

per tutta la durata della prova. Evitare errori di ortografia dovuti a distrazione, che possono diminuire di molto il voto finale.

dovuti a distrazione, che possono diminuire di molto il voto finale. Rileggere e correggere eventuali errori dovuti alla paura.

e correggere eventuali errori dovuti alla paura. Consegnare con calma e sicurezza, dopo aver riletto molte volte, sfruttando tutto il tempo che viene dato.

Verranno presi in considerazione padronanza della lingua italiana, stile linguistico, conoscenza della grammatica e pertinenza con la traccia scelta.

