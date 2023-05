L’estate è ormai alle porte e con essa si avvicina, per tanti studenti (neodiplomati ma non solo), il momento della scelta di quale percorso universitario intraprendere. In questo periodo, quindi, iniziative come la Open Week Unimarconi rappresentano appuntamenti imperdibili per tutti coloro che stanno decidendo a quale ateneo e a quale corso di laurea iscriversi.

La Open Week Unimarconi è una settimana di orientamento organizzata dall’Università Guglielmo Marconi (dal 2004 il primo ateneo digitale italiano) per presentare la sua offerta formativa, composta da ben 21 diversi corsi di laurea online con oltre 20 orientamenti tra cui scegliere.

La Open Week Unimarconi si svolgerà da lunedì 22 a venerdì 26 maggio 2023, completamente online, tramite un fitto calendario di incontri “virtuali” mediante la piattaforma Zoom.

Si tratta di un’occasione unica per scoprire i corsi di laurea triennali e magistrali Unimarconi, divisi per facoltà, e ricevere, inoltre, tutte le informazioni sulla lunga lista dei servizi offerti dall’ateneo, oltre a poter interagire con docenti, tutor e personale accademico.

La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti: diplomandi, giovani laureati, persone adulte che hanno voglia di riprendere gli studi, ma anche semplici curiosi. Basta registrarsi tramite il seguente link inserendo i propri dati e scegliendo a quale o a quali giorni di incontri voler partecipare.

Open Week Unimarconi 2023: il calendario degli eventi

La Open Week Unimarconi si svolge tramite cinque giornate di eventi, ognuna dedicata a una facoltà in particolare. Ecco di seguito il calendario dettagliato:

Lunedì 22 Maggio – Facoltà di Lettere e Lingue 16.00 – 16.15 Presentazione Unimarconi 16.15 – 16.45 I corsi di laurea, presentazioni e Q&A con i docenti e Tutor 16.45 – 18.00 Breakout room con Desk informativo sui servizi dell’Università, ammissioni e agevolazioni

Martedì 23 Maggio – Facoltà di Scienze della Comunicazione e Digital Marketing, Scienze Politiche 16.00 – 16.15 Presentazione Unimarconi 16.15 – 16.45 I corsi di laurea, presentazioni e Q&A con i docenti e Tutor 16.45 – 18.00 Breakout room con Desk informativo sui servizi dell’Università, ammissioni e agevolazioni

Mercoledì 24 Maggio – Facoltà di Economia e Giurisprudenza 16.00 – 16.15 Presentazione Unimarconi 16.15 – 16.45 I corsi di laurea, presentazioni e Q&A con i docenti e Tutor 16.45 – 18.00 Breakout room con Desk informativo sui servizi dell’Università, ammissioni e agevolazioni

Giovedì 25 Maggio – Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione 16.00 – 16.15 Presentazione Unimarconi 16.15 – 16.45 I corsi di laurea, presentazioni e Q&A con i docenti e Tutor 16.45 – 18.00 Breakout room con Desk informativo sui servizi dell’Università, ammissioni e agevolazioni

Venerdì 26 Maggio – Facoltà di Ingegneria 16.00 – 16.15 Presentazione Unimarconi 16.15 – 17.00 I corsi di laurea, presentazioni e Q&A con i docenti e Tutor 17.00 – 18.00 Breakout room con Desk informativo sui servizi dell’Università, ammissioni e agevolazioni



Ricordiamo ancora una volta che tutti gli incontri si svolgeranno online, mediante la piattaforma Zoom e che per partecipare basta registrarsi tramite il seguente link.

L’offerta formativa Unimarconi

In attesa che durante la Open Week venga presentata nel dettaglio l’offerta formativa Unimarconi con tutte le informazioni necessarie, vogliamo darvi di seguito qualche piccola anticipazione.

Unimarconi eroga in tutto 21 diversi corsi di laurea online, sia triennali che magistrali, con oltre 20 orientamenti tra cui scegliere. Di seguito l’elenco completo:

Facoltà di Economia

L-18 Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management

LM-77 Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità

Facoltà di Giurisprudenza

L-14 Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici

LMG-01 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza

Facoltà di Lettere

L-10 Corso di Laurea in Lettere

LM-14 Corso di Laurea Magistrale in Filologia e Letterature Moderne

LM-38 Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale

Facoltà di Scienze della Formazione

L-19 Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione

L-24 Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

LM-51 Corso di laurea Magistrale in Psicologia

LM-85 Corso di Laurea Magistrale in Pedagogia

Facoltà di Scienze Politiche

L-20 Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione e Media Digitali

L-20 Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione e Media Digitali – Orientamento in Digital Marketing

L-36 Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

LM-62 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche

Facoltà di Ingegneria

L-7 Corso di Laurea in Ingegneria Civile

L-8 Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

L-9 Corso di Laurea in Ingegneria Industriale

LM-23 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile

LM-31 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale

LM-32 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

LM-33 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale

Ricordiamo che tutti i corsi di laurea Unimarconi non prevedono test d’ingresso e permettono di studiare dove e quando si vuole. Tutti i materiali di studio (videolezioni, dispense, slide, ecc), infatti, sono disponibili all’interno della piattaforma e-learning e accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi dispositivo connesso ad internet. L’ideale per chi lavora (o per chi vuole lavorare) senza rinunciare a laurearsi!

Beh, allora cosa aspetti? Registrati tramite il link e partecipa gratuitamente alla Open Week Unimarconi per trovare il percorso di laurea più adatto per te!