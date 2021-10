Si avvicina il Giorno dei morti 2021. Per celebrarlo nel migliore dei modi, abbiamo pensato di raccogliere qui alcune tra le più belle poesie sulla morte dei grandi poeti italiani e non solo. Dall’inizio dei tempi, gli esseri umani – dopo avere vissuto la propria vita – vengono sepolti nelle tombe che tutti noi siamo abituati a visitare il 2 novembre.

Poesie sulla morte

La morte è qualcosa che unisce le persone ovunque, indipendentemente dal loro stato sociale, dalla loro razza, dalla loro fede e credo religioso o paese di provenienza. Tale aspetto della natura umana ha ispirato numerosi poeti famosi a contemplare e scrivere sulla mortalità dell’uomo. Da Alda Merini a Neruda, da Prevert a Pavese. Ecco i loro versi da leggere e sui quali riflettere in vista della ricorrenza.

Amore mio, se muoio e tu non muori

(Pablo Neruda)

Amore mio, se muoio e tu non muori,

amore mio, se muori e io non muoio,

non concediamo ulteriore spazio al dolore:

non c’è immensità che valga quanto abbiamo vissuto.

Polvere nel frumento, sabbia tra le sabbie,

il tempo, l’acqua errante, il vento vago,

ci ha trasportato come grano navigante.

Avremmo potuto non incontrarci nel tempo.

Questa prateria in cui ci siamo trovati,

oh piccolo infinito! la rendiamo.

Ma questo amore, amore, non è finito,

e così come non ebbe nascita,

non ha morte, è come un lungo fiume,

cambia solo di terra e labbra.

Elogio alla morte

(Alda Merini)

Se la morte fosse un vivere quieto,

un bel lasciarsi andare,

un’acqua purissima e delicata

o deliberazione di un ventre,

io mi sarei già uccisa.

Ma poiché la morte è muraglia,

dolore, ostinazione violenta,

io magicamente resisto.

Che tu mi copra di insulti,

di pedate, di baci, di abbandoni,

che tu mi lasci e poi ritorni senza un perché

o senza variare di senso

nel largo delle mie ginocchia,

a me non importa perché tu mi fai vivere,

perché mi ripari da quel gorgo

di inaudita dolcezza,

da quel miele tumefatto e impreciso

che è la morte di ogni poeta.

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

(Cesare Pavese)

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

questa morte che ci accompagna

dal mattino alla sera, insonne,

sorda, come un vecchio rimorso

o un vizio assurdo. I tuoi occhi

saranno una vana parola,

un grido taciuto, un silenzio.

Così li vedi ogni mattina

quando su te sola ti pieghi

nello specchio. O cara speranza,

quel giorno sapremo anche noi

che sei la vita e sei il nulla.

Per tutti la morte ha uno sguardo.

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.

Sarà come smettere un vizio,

come vedere nello specchio

riemergere un viso morto,

come ascoltare un labbro chiuso.

Scenderemo nel gorgo muti.

Della morte

(Nazim Hikmet)

Entrate, amici miei, accomodatevi

siate i benvenuti

mi date molta gioia.

Lo so, siete entrati per la finestra della mia cella

mentre dormivo.

Non avete rovesciato la brocca

né la scatola rossa delle medicine.

I visi nella luce delle stelle

state mano in mano al mio capezzale.

Com’è strano

vi credevo morti

e siccome non credo né in Dio né all’aldilà

mi rammaricavo di non aver potuto

offrirvi ancora un pizzico di tabacco.

Com’è strano

vi credevo morti

e voi siete venuti per la finestra della mia cella

entrate, amici miei, sedetevi

siate i benvenuti

mi date molta gioia.

Hascìm, figlio di Osmàn,

perché mi guardi a quel modo?

Hascìm figlio di Osmàn

è strano

non eri morto, fratello,

a Istanbul, nel porto

caricando il carbone su una nave straniera?

Eri caduto col secchio in fondo alla stiva

la gru ti ha tirato su

e prima di andare a riposare

definitivamente

il tuo sangue rosso aveva lavato

la tua testa nera.

Chi sa quanto avevi sofferto.

Non restate in piedi, sedetevi.

Vi credevo morti.

Siete entrati per la finestra della mia cella

i visi nella luce delle stelle

siate i benvenuti

mi date molta gioia.

Yakùp, del villaggio di Kayalar

salve, caro compagno,

non eri morto anche tu?

Non eri andato nel cimitero senz’alberi

lasciando ai tuoi bambini la malaria e la fame?

Faceva terribilmente caldo, quel giorno

e allora, non eri morto?

E tu, Ahmet Gemìl, lo scrittore?

Ho visto coi miei occhi

la tua bara scendere nella fossa.

Credo anche di ricordarmi

che la tua bara fosse un po’ corta per la tua statura.

Lascia stare, Gemìl

vedo che ce l’hai sempre, la vecchia abitudine

ma è una bottiglia di medicina, non di rakì.

Ne bevevi tanto

per poter guadagnare cinquanta piastre al giorno

e dimenticare il mondo nella tua solitudine.

Vi credevo morti, amici miei

state al mio capezzale la mano in mano

sedete, amici miei, accomodatevi.

Benvenuti, mi date molta gioia.

La morte è giusta, dice un poeta persiano,

ha la stessa maestà colpendo il povero e lo scià.

Hascìm, perché ti stupisci?

Non hai mai sentito parlare di uno scià

morto in una stiva con un secchio di carbone?

La morte è giusta, dice un poeta persiano.

Yakùp

mi piaci quando ridi, caro compagno

non ti ho mai visto ridere così

quando eri vivo…

Ma lasciatemi finire

la morte è giusta dice un poeta persiano…

Lascia quella bottiglia, Ahmer Gemìl,

non t’arrabbiare, so quel che vuol dire

affinché la morte sia giusta

bisogna che la vita sia giusta.

Il poeta persiano …

Amici miei, perché mi lasciate solo?

Dove andate?

Le foglie morte

(Jacques Prevert)

Oh, vorrei tanto che anche tu ricordassi

i giorni felici del nostro amore

Com’era più bella la vita

E com’era più bruciante il sole

Le foglie morte cadono a mucchi…

Vedi: non ho dimenticato

Le foglie morte cadono a mucchi

come i ricordi, e i rimpianti

e il vento del nord porta via tutto

nella più fredda notte che dimentica

Vedi: non ho dimenticato

la canzone che mi cantavi

È una canzone che ci somiglia

Tu che mi amavi

e io ti amavo

E vivevamo, noi due, insieme

tu che mi amavi

io che ti amavo

Ma la vita separa chi si ama

piano piano

senza nessun rumore

e il mare cancella sulla sabbia

i passi degli amanti divisi

Le foglie morte cadono a mucchi

e come loro i ricordi, i rimpianti

Ma il mio fedele e silenzioso amore

sorride ancora, dice grazie alla vita

Ti amavo tanto, eri così bella

Come potrei dimenticarti

Com’era più bella la vita

e com’era più bruciante il sole

Eri la mia più dolce amica…

Ma non ho ormai che rimpianti

E la canzone che tu cantavi

la sentirò per sempre

È una canzone che ci somiglia

Tu che mi amavi

e io ti amavo

E vivevamo, noi due, insieme

tu che mi amavi

io che ti amavo

Ma la vita separa chi si ama

piano piano

senza nessun rumore

e il mare cancella sulla sabbia

i passi degli amanti divisi.

