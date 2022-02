Non tutti dopo l’esame di maturità sognano l’università: sono in molti infatti a scegliere un’Accademia d’arte e fra queste, ce ne sono tantissime dedicate proprio alla fotografia. Quest’ultima, come molte altre attività, possiede un vocabolario ben preciso che è necessario conoscere per esercitare a pieno la professione.

Per essere assunto da un’azienda, come fotografo, avrai bisogno di un certificato, un pezzo di carta, un diploma che indichi il tipo di formazione che hai svolto che ti qualifichi come lavoratore in questo specifico ambito. Dove si studia fotografia? Quali sono le migliore accademie di fotografia in Italia? Oggi proveremo a rispondere a queste domande per darti la possibilità di realizzare questo sogno.

Dove studiare fotografia?

Le migliori scuole di fotografia in Italia 2022, sono:

L’accademia italiana di moda e design : ha due sedi, a Roma e a Firenze, che ti permettono di seguire corsi di design, moda, fotografia e video editing. Se intendi specializzarti proprio sulla fotografia, puoi scegliere tra alcuni corsi estivi (della furata di un mese che hanno un costo variabile a seconda della frequenza e che possono raggiungere anche i 1000 euro; oppure la laurea in fotografia che dura 3 anni e ha un costo di circa 7300 euro.

: ha due sedi, a Roma e a Firenze, che ti permettono di seguire corsi di design, moda, fotografia e video editing. Se intendi specializzarti proprio sulla fotografia, puoi scegliere tra alcuni corsi estivi (della furata di un mese che hanno un costo variabile a seconda della frequenza e che possono raggiungere anche i 1000 euro; oppure la laurea in fotografia che dura 3 anni e ha un costo di circa 7300 euro. Il Cfp Bauer è uno degli istituti più famosi d’Italia in tema di fotografia e comunicazione visiva in generale. Il grande vantaggio di questo Istituto è che offre corsi a orari diversi in modo da farti scegliere quello più adatto alle tue esigenze. Puoi partire da un corso base fino ad arrivare a quelli più avanzati con prezzi che oscillano tra i 500 a 5000 euro all’anno.

è uno degli istituti più famosi d’Italia in tema di fotografia e comunicazione visiva in generale. Il grande vantaggio di questo Istituto è che offre corsi a orari diversi in modo da farti scegliere quello più adatto alle tue esigenze. Puoi partire da un corso base fino ad arrivare a quelli più avanzati con prezzi che oscillano tra i 500 a 5000 euro all’anno. La Dark Room Academy: qui si insegna fotografia, grafica, web design e video produzione ad un livello di formazione professionale. I corsi, tutti professionali, ti preparano bene all’esercizio della professione di fotografo, grafico, web master, video operatore.

Per chi, invece, fosse intenzionato a spostarsi all’estero per formarsi sulle discipline fotografiche, la scuola più conosciuta è la Parsons School of Design con partner del settore e comunità di tutto il mondo, nonché a New York, il centro mondiale per l’arte, il design e gli affari; insieme, ovviamente, alla NYIP, leader nell’educazione fotografica sin dal suo inizio in 1910. Qui insegnano i migliori fotografi del mondo offrendo una didattica mirata all’esercizio professionale dell’arte fotografica. Le possibilità, insomma, sono davvero tantissime. Devi solo decidere come procedere, dove andare e che tipo di corso frequentare in base alla tua esperienza e ai tuoi interessi.