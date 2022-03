Quest’anno è cambiata notevolmente la normativa che riguarda le prove Invalsi. In molti si stanno chiedendo se questo a tipo di esami occorre un punteggio specifico per l’iscrizione all’Università. Le prove Invalsi per i licei si stanno tenendo proprio in questi giorni e quindi è normale trovarsi di fronte a certi interrogativi.

Tanti sono i rumors che si sono avvicendati in questo periodo sull’argomento e a porre un punto definitivo sulla questione è stato il Ministero dell’Istruzione insieme con quello dell’Università e della Ricerca che hanno chiarito: “Non c’è nessuna ipotesi allo studio sull’utilizzo dei test Invalsi ai fini dell’ingresso ai corsi universitari ad accesso programmato“.

Invalsi 2022: tutto ciò che c’è da sapere

La normativa Invalsi 2022 cambia quindi radicalmente: se prima bisognava aver sostenuto le tre prove per accedere alla Maturità, ora non serve più. Le prove Invalsi non sono quindi considerate fondamentali né per accedere all’università né per il voto finale della maturità 2022. Insomma, puoi tirare un sospiro di sollievo e sostenere la prova a cuor leggero.

Le prove Invalsi 2022 sono 3 test:

Italiano

Matematica

Inglese.

Le puoi svolgere tutte dal computer e non servono a valutare la tua preparazione nello specifico ma quella dell’Istruzione italiana. Prima dell’arrivo del Covid questi test erano obbligatori per sostenere poi l’esame di maturità, ora non più.

Per i licei le prove sono così divise:

Sessione ordinaria classi campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): dal 1 al 4 e dal 7 al 10 marzo 2022 (scelta di 3 giorni tra quelli proposti);

Sessione ordinaria classi non campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): dal 1 marzo al 31 marzo 2022.

La valutazione che ricevi e che saprai solo dopo l’esame non incide né sull’ammissione alla maturità né sul voto finale. Le prove Invalsi non riguardano solo i ragazzi che devono sostenere l’esame di stato:

Le prove Invalsi di terza media si terranno tra il 1 aprile e il 30 aprile. Le classi campione le faranno invece tra il 4 e il 7 aprile e tra l’11 e il 13.

Le prove Invalsi di Seconda superiore si terranno dall’11 al 31 maggio e dall’11 al 13 per le classi campione.

Le prove Invalsi sono anche un ottimo indice per valutare la propria preparazione in vista dell’Esame di Stato. A che punto pensi di essere con la preparazione? Scoprilo facendo le simulazioni online!

