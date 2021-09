Università: come preparare un esame orale

Come affrontare un esame orale all’università? Sebbene questo dimostri la conoscenza e la padronanza di un argomento, il suo scopo principale è quello di dare prova delle tue capacità di presentazione, conversazione e comunicazione. Solitamente si basa su un elenco di domande che cercano risposte specifiche e concise. Se sei qui, probabilmente è perché ti stai chiedendo come preparare un esame orale all’università. Ti suggeriamo alcune strategie che hanno lo scopo di prepararti al meglio.

Potrebbe interessarti: Esame universitario: come si svolge

Esame orale università, come studiare

Gli esami non finiscono mai e questo gli studenti universitari lo sanno bene. Croce dei più timidi e molto impegnativo per i più secchioni è l’esame orale. Preparare un esame di questo tipo desta molta ansia negli studenti: ciò che non andrebbe dimenticato è che ognuno di noi ha frequentato le scuole superiori e le interrogazioni a cui venivamo sottoposti quotidianamente erano dei piccoli esami orali. Per cui sappiamo già condurre un discorso e gestire l’ansia. Per sostenere e superare un esame orale all’università bisogna seguire una serie di regole: ecco come fare per studiare bene.

Come studiare per un esame orale, le regole

Arriviamo al passo fondamentale: prendere i libri in mano. Ma prima, è fortemente consigliato assistere all’esame fatto da altri in modo da sapere cosa ti aspetta. Sembra niente, eppure ti infonderà coraggio, fidati.

Segui gli esami orali di altre persone. Per prima cosa, dal momento che si tratta di un esame orale, la cosa migliore da fare è seguire un interrogazione effettuata a qualcun altro, in modo tale da avere informazioni su come avviene: come vengono poste le domande, avere delle linee guida su come rispondere, su cosa soffermarsi in modo particolare.

Organizza il materiale per lo studio. Dopo aver seguito l’interrogazione sostenuta da qualcun altro, ti sarai già fatto un’idea di come avviene l’esame orale che devi preparare. A questo punto, bisogna organizzare il materiale necessario per studiare: libri, slide di lezione, appunti, dispense.

Stila un piano di battaglia. Quante pagine devi studiare per preparare questo esame orale? Una volta fatto il conteggio di queste, e dei giorni che mancano all’appello, puoi stilare su un foglio, una sorta di calendario: dividi il totale di pagine per i giorni a disposizione, in modo tale da avere un vero e proprio piano di battaglia da rispettare. Mano a mano che studi, poni una “X” sul tuo calendario. In questo modo potrai tenere sotto controllo i progressi effettuati e ciò ti motiverà a proseguire.

Leggi tutto il programma che dovrai portare all’esame orale, sottolineando i concetti più importanti.

Dopo aver dato uno sguardo generale al programma, effettua uno studio più approfondito, segnando tutti i passaggi significativi.

Se preferisci, puoi prendere dei fogli ed iniziare, paragrafo per paragrafo, a sintetizzare in modo preciso il contenuto del testo. Scrivere aiuta a memorizzare ed è utile poi per il ripasso finale.

A questo punto, da quello che hai sintetizzato, pagina per pagina, rileggi ed esponi tutto ad alta voce, fermandoti e riguardando gli appunti, se non ricordi qualcosa.

Come affrontare un esame universitario orale

Come affrontare un esame orale senza ansia? Semplice: ti spieghiamo come prepararlo sfruttando alcune tecniche per risultare preparato e brillante durante l’esposizione. Seguendo i nostri consigli su come esporre bene un argomento diventerà un gioco da ragazzi.

Preparati: come qualsiasi altro test, la chiave per superare un esame orale è la preparazione. Dedica un tempo adeguato allo studio per superarlo, quello sufficiente per essere bene informato sull’argomento sul quale verrai esaminato.

Sii puntuale. Non arrivare mai in ritardo ad un esame. Presentarsi in ritardo dà una brutta impressione e può comportare un punteggio più basso.

Dai una buona prima impressione. Presentati ai professori con un sorriso, guardali in maniera interessata e comportati in modo professionale. Vestiti in modo appropriato e spegni il cellulare.

Non divagare. Se non conosci la risposta a una domanda, dillo con sincerità. Sii diretto, rispondi alle domande in modo completo ma conciso e non divagare.

Esercitati nell’esposizione a casa: questo ti preparerà e ti aiuterà allo stesso tempo a migliorare le tue capacità nel parlare.

Presta attenzione al linguaggio del corpo. Anche questo influisce sulla presentazione orale. Dovresti trasudare fiducia e comunicare che sei felice di essere lì.

Adesso non ti resta che capire come studiare e come affrontare bene gli esami all’università. Leggi le nostre guide: