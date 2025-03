Migliori Università d’Italia per Giurisprudenza: la classifica QS 2025

La classifica QS World University Rankings by Subject 2025 rivela le migliori università dove studiare giurisprudenza, offrendo una guida preziosa agli studenti interessati a questo percorso accademico. Questo ranking valuta gli atenei in base alla qualità della ricerca, alla reputazione accademica e alle prospettive occupazionali dei laureati.

Per gli aspiranti giuristi italiani, la classifica rappresenta uno strumento fondamentale per orientarsi tra le diverse offerte formative, considerando che la facoltà di giurisprudenza continua a essere tra le più scelte grazie ai numerosi sbocchi professionali che garantisce nel settore pubblico e privato. Le università italiane mostrano una presenza significativa nel panorama internazionale, confermando l’eccellenza della tradizione giuridica del nostro paese.

Classifica QS Giurisprudenza 2025

L’Università di Bologna conquista il primo posto tra gli atenei italiani per gli studi in Giurisprudenza, posizionandosi al 41° posto a livello mondiale. Con origini che risalgono convenzionalmente al 1088, l’Alma Mater Studiorum è considerata l’università più antica del mondo occidentale, da sempre eccellente nell’insegnamento delle materie giuridiche. L’ateneo bolognese si distingue anche come hub cruciale per reti accademiche internazionali ed è tra i fondatori della prestigiosa ‘Una Europa Alliance’.

La classifica QS 2025 vede ben sei università italiane nella top 100 mondiale, vediamo la classifica completa:

Classifica QS Giurisprudenza: le 10 migliori università al mondo

Il panorama globale degli studi giuridici è dominato principalmente da istituzioni statunitensi e britanniche, come evidenzia la classifica QS 2025. Al vertice troviamo Harvard University (USA), seguita da University of Oxford e University of Cambridge (Regno Unito).

Le università americane occupano posizioni di rilievo con Yale University (quarta), Stanford University (quinta), University of California – Berkeley (settima), Columbia University (ottava) e New York University (nona). Il Regno Unito si distingue anche con The London School of Economics and Political Science (LSE) in sesta posizione. Chiude la top 10 la National University of Singapore, unico ateneo asiatico tra i migliori al mondo. Questa classifica conferma come l’eccellenza nella formazione giuridica rimanga concentrata principalmente nel mondo anglosassone, con programmi formativi riconosciuti a livello internazionale per la loro qualità e prestigio.