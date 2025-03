Migliori Università d’Italia per Medicina: la classifica QS 2025

La quindicesima edizione della QS World University Rankings by Subject 2025 rappresenta un importante punto di riferimento per gli studenti interessati a intraprendere un percorso in Medicina. Questa classifica analizza centinaia di atenei valutandone le performance attraverso criteri rigorosi: dalla reputazione accademica all’opinione dei recruiter globali, dalle citazioni per paper all’H-Index, fino alla rete internazionale di ricerca (IRN).

Per i giovani che sognano di diventare medici, soprattutto alla luce della recente riforma dell’accesso alle facoltà mediche, conoscere quali sono le università più prestigiose diventa fondamentale per orientarsi in modo consapevole verso il proprio futuro professionale, investendo tempo e risorse nelle istituzioni che offrono la formazione più qualificata.

Università di Milano: riferimento per medicina

L’Università di Milano si conferma l’eccellenza italiana negli studi medici, conquistando l’ottantesima posizione nella classifica mondiale QS 2025. Fondata nel 1924, l’ateneo lombardo ha costruito la sua reputazione grazie a un sapiente equilibrio tra tradizione e innovazione didattica, offrendo programmi di alta qualità in ambito medico-scientifico.

Questo prestigioso posizionamento rappresenta un’importante opportunità per gli studenti che aspirano a una carriera in medicina, garantendo loro una formazione di livello internazionale senza dover necessariamente espatriare. Il riconoscimento consolida l’ateneo milanese come punto di riferimento nell’educazione medica nazionale.

Classifica QS Medicina 2025

La classifica QS World University Rankings by Subject 2025 ha incluso ben 33 atenei italiani nell’ambito degli studi medici, dimostrando l’alta qualità della formazione sanitaria nel nostro paese. Tra questi, tre università hanno conquistato posizioni di prestigio nella top 100 mondiale:

Altri atenei italiani si sono distinti posizionandosi nella top 200 mondiale:

Seguono nella fascia tra la 201° e 250° posizione l’Università Federico II di Napoli, l‘Università Vita-Salute San Raffaele e l’Università di Pavia. Completano il quadro delle migliori università italiane per medicina, collocandosi tra la 251° e 300° posizione mondiale, l’Università di Firenze, l’Università di Pisa, l’Università di Roma Tor Vergata e l’Università di Torino.

Classifica QS Medicina: le 10 migliori università al mondo

Per avere una prospettiva globale sul panorama accademico medico, è interessante osservare quali atenei occupano le prime posizioni a livello mondiale. La classifica QS 2025 vede un dominio quasi assoluto di Stati Uniti e Regno Unito nell’eccellenza medica internazionale.

L’Harvard University occupa il primo posto, seguita dall’University of Oxford e dalla Stanford University. La Johns Hopkins University si posiziona quarta, mentre l’University of Cambridge completa la top 5. Nella seconda metà della top 10 troviamo l’University of California – San Francisco, l’Imperial College London, l’UCL (University College London), e la Yale University. Unica eccezione europea non britannica è il Karolinska Institutet svedese, che si colloca al nono posto.

Confrontando queste posizioni con quelle degli atenei italiani, si nota come le nostre eccellenze, pur prestigiose nel contesto mediterraneo, abbiano ancora margine per avvicinarsi ai vertici mondiali.