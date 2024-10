Iscriversi all'università senza diploma: come funziona

ISCRIVERSI ALL’UNIVERSITÀ SENZA DIPLOMA

Ti stai domandando se puoi iscriverti all’università senza diploma? Se sei solo in possesso di un titolo di licenzia media, purtroppo la risposta è no: tutte le università pubbliche e private italiane richiedono infatti come requisito minimo di iscrizione il diploma di scuola secondaria superiore o un titolo ottenuto all’estero che sia dichiarato equipollente secondo i criteri approvati dal Miur. Se hai quindi un titolo di studio ottenuto all’estero (e non una diploma di maturità italiano) puoi iscriverti a un Ateneo in Italia, ma solo se il tuo percorso d’istruzione rispetta i canoni fissati dal Ministero dell’Istruzione. Vediamo insieme come funziona l’equipollenza.

ISCRIVERSI ALL’UNIVERSITÀ SENZA DIPLOMA: L’EQUIPOLLENZA DEI TITOLI ESTERI

L’equipollenza è una forma di riconoscimento scolastico ed accademico che si basa sulla valutazione analitica di un titolo di studio superiore straniero per verificare se esso corrisponde per durata e contenuti al percorso formativo italiano. In particolare, per poter essere ammessi al 1° ciclo di studi universitari, i titoli di scuola secondaria conseguiti all’estero devono:

essere finali (cioè titoli di studio che si ottengono al termine di un percorso scolastico);

(cioè titoli di studio che si ottengono al termine di un percorso scolastico); essere stati rilasciati da scuole ufficiali del sistema d’istruzione straniero;

del sistema d’istruzione straniero; essere validi per l’iscrizione all’università nel Paese in cui si è ottenuto il titolo;

all’università nel Paese in cui si è ottenuto il titolo; essere stati rilasciati dopo almeno 12 anni complessivi di studio tra scuola primaria e secondaria.

In alcuni casi, possono essere richiesti ulteriori requisiti o esami integrativi per completare i programmi ed essere idoneo all’iscrizione presso l’università italiana. Di seguito trovi i dettagli.

ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ SENZA DIPLOMA: TITOLI ACCETTATI

Hanno valore legale in Italia e sono considerati titoli di studio equipollenti:

i titoli accademici rilasciati da università pontificie con sede su territorio nazionale e accreditate dalla Santa Sede;

con sede su territorio nazionale e accreditate dalla Santa Sede; i diplomi secondari delle scuole di confine in Croazia, Slovenia e Svizzera;

i diplomi secondari rilasciati dalle Scuole Europee in Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito;

in Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito; i titoli finali degli istituti di istruzione secondaria della Repubblica di San Marino;

i diplomi secondari finali rilasciati dalle sezioni italiane delle scuole straniere all’estero (l’equipollenza vale soltanto per l’immatricolazione a corsi di laurea analoghi a quelli a cui si potrebbe accedere nel Paese straniero con quel titolo).

ISCRIVERSI ALL’UNIVERSITÀ SENZA DIPLOMA: SCUOLE SECONDARIE STRANIERE IN ITALIA

Se hai frequentato una scuola superiore straniera – appartenente alla Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Svizzera – con sede in Italia, ottenendo un titolo di studio finale, puoi richiedere l’iscrizione all’università italiana se:

lo studio dell’italiano è stato incluso nel curriculum scolastico;

nel curriculum scolastico; lo studente abbia superato test finali relativi alla lingua italiana.

ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ SENZA DIPLOMA: TITOLO SECONDARI FINALI OTTENUTI DOPO 10/11 ANNI DI SCUOLA

Come abbiamo accennato, servono 12 anni complessivi di studio per poter accedere all’università italiana. Nel caso in cui il Paese straniero dove hai studiato preveda solo 10 o 11 anni di scolarità globale, puoi iscriverti all’università italiana se hai completato 2-3 anni di studi universitari nel Paese in cui hai ottenuto il titolo di studio.

ISCRIVERSI ALL’UNIVERSITÀ SENZA DIPLOMA: TITOLO OTTENUTO NEGLI STATI UNITI

Se hai studiato negli Stati Uniti e hai ottenuto un High School Diploma (HSD), potrai immatricolarti a un’università italiana se:

hai completato anche 2 anni di College ottenendo la promozione al 3° anni di corso;

ottenendo la promozione al 3° anni di corso; hai completato 1 anno di College conseguendo 4 Advanced Placements in materie diversi attenenti il corso italiano scelto.

Inoltre, se volete iscrivervi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, dovrai anche:

essere in possesso dl titolo di Bachelor of Arts o Bachelor of Science ;

o ; aver studiato nel corrispondente corso quadriennale determinate materie propedutiche (pre-medical subjects);

(pre-medical subjects); aver conseguito le votazioni richieste per l’ammissione alle medical schools statunitensi;

statunitensi; presentare una dichiarazione che attesti la tua ammissibilità alle suddette medical schools.

ISCRIVERSI ALL’UNIVERSITÀ SENZA DIPLOMA: TITOLO OTTENUTO IN INGHILTERRA

Se hai completato gli studi in Inghilterra, puoi iscriverti all’Università italiana se hai ottenuto 6 promozioni (passes) in materie diverse, di cui 3 conseguite a livello avanzato (A-levels).

Le materie conseguite agli A-levels devono essere inerenti al percorso di studi universitario scelto. Un A-Level in italiano, invece, è valido per l’ammissione a qualsiasi corso universitario.

Infine, se pensi di essre in ritardo con la consegna di pratiche e documenti, cerca di non perdere la bussola: non tutto è perduto.

